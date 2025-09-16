Newsy Filmy "Teściowie" przejmują polskie kina. Padł rekord frekwencyjny 2025
Filmy

"Teściowie" przejmują polskie kina. Padł rekord frekwencyjny 2025

&quot;Teściowie&quot; przejmują polskie kina. Padł rekord frekwencyjny 2025
Zmiana na stanowisku lidera. Jak chwali się właśnie Akson Studio, produkowanych przez nich "Teściów 3" po weekendzie otwarcia zobaczyło aż 377 000 widzów. Tym samym najnowsza część serii Marka Modzelewskiego i Jakuba Michalczuka notuje rekordowe otwarcie polskiego filmu w 2025 roku.  

Teściowie otwierają szampana



Na imponujący wynik 377 tys. widzów w polskich kinach złożyły się zarówno seanse z minionego, pierwszego weekendu, jak i specjalne pokazy przedpremierowe. Polacy do kin ruszyli na tyle tłumnie, by zapewnić produkcji nowy rekord otwarcia dla polskiego filmu w tym roku. "Teściowie 3" detronizują w ten sposób "100 dni do matury", zajmujące dotychczasową pozycję lidera z wynikiem 324 tys. widzów. 



Seria pisana przez Marka Modzelewskiego od kilku lat przeczy stereotypowej niechęci do teściów. Pierwszą część w weekend otwarcia obejrzało ponad 78 tys. widzów (świetny wynik jak na rzeczywistość roku 2021). Z kolei "Teściowie 2" zanotowali otwarcie na poziomie ponad 130 tys. sprzedanych biletów. Gargantuiczne wyniki "Teściów 3", przewyższające sumę przychodów dwóch poprzednich części, każą zadawać pytanie o szanse na kolejne odsłony filmowych perypetii Wilków i Chrapków.

Przypomnijmy, że w trzeciej części komediowego filmu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

"Teściowie 3" – zwiastun filmu


