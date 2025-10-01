Newsy Filmy "Teściowie 3" z milionem widzów!
Filmy

"Teściowie 3" z milionem widzów!

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Te%C5%9Bciowie+3%22+z+milionem+widz%C3%B3w-163199
&quot;Teściowie 3&quot; z milionem widzów!
źródło: Materiały prasowe
Wygląda na to, że teściów trzeba szanować. Trzecia część popularnej komediowej serii, której gwiazdami są Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Marcin Dorociński i Adam Woronowicz, podbiła kina. "Teściowie 3" zgromadzili przed ekranami ponad milion widzów.
       

"Teściowie 3" z sukcesem frekwencyjnym



1.jpg


O tym, że "Teściowie 3" radzą sobie dobrze w kinach, wiadomo było już po weekendzie otwarcia. Film zanotował we wrześniu rekordowe otwarcie dla polskiego filmu w 2025 roku – wówczas obejrzało go aż 377 000 widzów. Teraz zaś komedii w reżyserii Jakuba Michalczuka udało się przebić granicę miliona widzów.
       
Już pierwsi "Teściowie" podobali się Polakom, przyciągając do kin ponad 450 tysięcy widzów. Druga część przebiła ten wynik, a trzecia zdublowała go z nawiązką.
    
W tym roku w gronie polskich produkcji, które zgromadziły w kinach ponad milion widzów, znalazły się również "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" oraz "100 dni do matury".

"Teściowie 3" – zwiastun




O czym opowiadają "Teściowie 3"?



W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!    

Powiązane artykuły Teściowie 3

Zobacz wszystkie artykuły

Teściowie 3  (2025)

 Teściowie 3

Teściowie  (2021)

 Teściowie

Teściowie 2  (2023)

 Teściowie 2

Najnowsze Newsy

Filmy

Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu

Filmy

"Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?

3 komentarze
VOD Filmy

Gwiazda serialu "Cross" zagra w "Road House 2"

Filmy

Gwiazdy "Bohemian Rhapsody" i "Fantastycznej 4" w musicalu o AIDS

1 komentarz
Seriale Filmy

To żyje! Serialowy remake "Młodego Frankensteina" w drodze na FX

Filmy

Diane Kruger zostanie AI towarzyszką Madsa Mikkelsena

2 komentarze
VOD Filmy Multimedia

Jacob Elordi jako potwór Frankensteina na nowym plakacie

1 komentarz