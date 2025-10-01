"Teściowie 3" z milionem widzów!

Wygląda na to, że teściów trzeba szanować. Trzecia część popularnej komediowej serii, której gwiazdami są Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Marcin Dorociński i Adam Woronowicz, podbiła kina. "Teściowie 3" zgromadzili przed ekranami ponad milion widzów.
"Teściowie 3" z sukcesem frekwencyjnym
O tym, że "Teściowie 3
" radzą sobie dobrze w kinach, wiadomo było już po weekendzie otwarcia. Film zanotował we wrześniu rekordowe otwarcie dla polskiego filmu w 2025 roku – wówczas obejrzało go aż 377 000 widzów. Teraz zaś komedii w reżyserii Jakuba Michalczuka udało się przebić granicę miliona widzów.
Już pierwsi "Teściowie" podobali się Polakom, przyciągając do kin ponad 450 tysięcy widzów. Druga część przebiła ten wynik, a trzecia zdublowała go z nawiązką.
W tym roku w gronie polskich produkcji, które zgromadziły w kinach ponad milion widzów, znalazły się również "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
oraz "100 dni do matury"
.
"Teściowie 3" – zwiastun
O czym opowiadają "Teściowie 3"?
W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie
" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!