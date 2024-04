"Transformers One": zobacz pierwszy zwiastun wyczekiwanej animacji

O czym opowiada animacja "Transformers One"? Zobaczcie zwiastun

Udostępniony przez Paramount zwiastun " Transformers One " zapowiedzieli Chris Hemsworth i Brian Tyree Henry, których głosami przemówią Optimus Prime i Megatron. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:Bohaterem animacji " Transformers One " jest młody Optimus Prime (jeszcze nim przyjął to imię, znany jako Orion Pax), który utrzymuje przyjacielską relację z Megatornem D-16. Na planecie Cybertron roboty nie mogą wychodzić na powierzchnię, ale drugi z bohaterów chce zbuntować się przeciw tym zakazom. Optiums w końcu zdecyduje się pomóc w misji, przez którą straci przyjaciela i zyska wroga.We fragmencie przedstawieni są nowi bohaterowie – roboty B-127 i Elita-1 – którzy wspólnie odkrywają, co kryje się na powierzchni planety. Wspólnie uciekają również przed tajemniczą siłą. Animacja nie przypomina żadnego z poprzednich filmów i seriali w serii. Design robotów nawiązuje zarówno do produkcji z lat 80., jak i późniejszych animacji z XXI wieku.Premiera filmu zapowiedziana jest na 13 września. Poza Chrisem Hemsworthem Brianem Tyree Henrym w oryginalnej wersji językowej usłyszymy Scarlett Johansson