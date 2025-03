"Tulsa King": będzie 3. sezon? Paramount+ podjął decyzję

Sukces "Tulsa King"

O czym opowiada "Tulsa King"?

"Tulsa King: zwiastun 2. sezonu

Przypomnijmy, że pierwszy odcinek drugiego sezonu, który zadebiutował na ekranach we wrześniu 2024 roku, przyciągnął 21,1 mln widzów, stając się najchętniej oglądaną globalną premierą w historii Paramount+. Przypomnijmy, że w Polsce serial można oglądać na SkyShowtime.Zdjęcia do nowych odcinków będą ponownie realizowane w Atlancie i Oklahomie. Prócz Stallone'a na ekran powrócą Jay Will Dana Delany oraz Annabella Sciorra . Stanowisko showrunnera pełni Dave Erickson , zaś wśród producentów wykonawczych znajdują się m.in. Stallone oraz Taylor Sheridan Po odsiedzeniu dwudziestopięcioletniego wyroku i wyjściu na wolność, Dwight "Generał" Manfredi (Sylvester Stallone), mimo swojego sprzeciwu zostaje zesłany przez swojego szefa do Tulsy w Oklahomie, gdzie ma zbudować nowe przestępcze imperium. Zdając sobie sprawę z tego, że jego mafijna rodzina może nie mieć na celu jego dobra, Dwight powoli zaczyna budować swoją załogę złożoną z nietuzinkowych postaci w nieco sennym mieście. Ponadto, gdy Manfredi zaczyna rozkręcać swoje nowe interesy w Tulsie, jednocześnie wchodzi w konflikt z lokalnym gangiem, któremu nie podoba się intruz na ich terenie.