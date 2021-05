"Uncharted 4: Kres Złodzieja" trafi na komputery PC

W trakcie spotkania z akcjonariuszami Sony przedstawiło swoje plany na rozwój marki PlayStation w najbliższej przyszłości i o ile nie pojawiły się tam żadne niezapowiedziane do tej pory nowe tytuły, tak największą uwagę przykuł slajd prezentacji o "nowych kierunkach rozwoju". W sekcji poświęconej portom gier PlayStation Studios na komputery PC pojawiło się logo " Uncharted 4: Kres Złodzieja ", co znaczy, że już niedługo możemy się spodziewać oficjalnej zapowiedzi portu tej gry.Tym sposobem " Uncharted 4: Kres Złodzieja " byłoby trzecim, po " Horizon: Zero Dawn " i " Days Gone " tytułem na wyłączność Sony, w który zagrać mogliby posiadacze dobrych PC. Miejmy nadzieję, że razem z czwórką Sony skusi się również na przeniesienie trzech pierwszych części, bo o ile da się wskoczyć w tę serię bez znajomości trylogii z PS3, to warto je jednak znać przed " Kresem Złodzieja ".