"Venom 2: Carnage" z nową data premiery

Do tego zdążyliśmy się już w ciągu ostatniego roku przyzwyczaić. Sony po raz kolejny przesuwa premierę komiksowego widowiska " Venom 2: Carnage ". Teraz obraz ma trafić do kin we wrześniu.Przypomnijmy, że pierwotnie kontynuacja " Venoma " miała premierę zaplanowaną na październik 2020 roku. Z powodu zamkniętych przez pandemię COVI0-19 kin studio zdecydowało się przenieść ją na czerwiec tego roku.Nowe przesunięcie daty premiery jest spowodowane chęcią uniknięcia przez Sony bezpośredniego starcia chociażby z " Szybkimi i wściekłymi 9 ", którzy na początku marca zostali przeniesieni właśnie na drugą połowę czerwca.Dodatkowy czas twórcy wykorzystają na postprodukcję szlifując stronę wizualną widowiska.