Amazon wierzy w miłość fanów serialu "Pierścienie Władzy"

"Pierścienie Władzy" potrwają jeszcze "długi czas"?

"Władca Pierścieni": co planuje Warner?

"Władca Pierścieni": co planuje Warner?

Ujawniona w zeszłym tygodniu decyzja studia Warner Bros., by kontynuować filmową przygodę z " Władcą Pierścieni ", z pewnością utrudni życie twórcom serialu " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ".w świetle ogłoszenia, że studio Warner Bros. przygotowuje nowe filmy, których akcja będzie rozgrywać się w Śródziemiu., powiedziała Salke.Amazon oryginalnie zaplanował " Pierścienie Władzy " na pięć sezonów. Wygląda na to, że jak na razie platforma trzyma się tego planu.Zobaczymy.Nowe ambitne plany Warner Bros. Discovery to efekt podpisanego kontraktu z firmą Embracer, która latem ubiegłego roku przejęła prawa do eksploatowania marki "Władcy Pierścieni" i "Hobbita" na gruncie filmów, gier wideo, zabawek, spektakli i parków rozrywki. Pakiet zawiera również prawa do pośmiertnych publikacji Tolkiena , w tym m.in. "Silmarilliona".Szefowie Warner Bros. Michael De Luca (który był szefem New Line Cinema, kiedy ruszała produkcja " Drużyny Pierścienia ") i Pamela Abdy nie ujawnili na razie szczegółów dotyczących tego, czego możemy się spodziewać w kinach.Przypomnijmy, że na 2024 rok planowana jest premiera animowanego filmu pełnometrażowego " The War of the Rohirrim ". Nie jest on jednak częścią obecnego kontraktu. Prace nad nim rozpoczęto bowiem już dawno temu.