"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy": ruszają zdjęcia do drugiego sezonu

"Pierścienie Władzy" przenoszą się do Wielkiej Brytanii

O serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Oceniamy pierwsze dwa odcinki serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Pierwszy sezon serialu " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " jeszcze się nie skończył, ale już możecie szykować się na powrót do Śródziemia. To już bowiem oficjalne: w poniedziałek ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu produkcji platformy Amazon Prime Video.Ekipa rozpoczęła pracę w poniedziałek w nowym kompleksie Bray Studios w Londynie. Pierwszy sezon powstawał w Nowej Zelandii przez 18 miesięcy, w środku pandemii. Przy okazji drugiego sezonu - na który złoży się kolejne osiem odcinków - Amazon przeniósł plan do Wielkiej Brytanii. To ruch wynikający z oszczędności. Tutaj też platforma rozwija swoje własne studio, w którym będą powstawać jej kolejne seriale.Przy okazji ujawniono, że w drugim sezonie zadebiutuje Círdan, jeden z najstarszych i najmądrzejszych elfów. Rola nie została na razie obsadzona.W tym tygodniu czeka nas premiera siódmego, przedostatniego odcinka pierwszego sezonu.Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy - oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Aramayo Nad produkcją czuwał reżyser J.A. Bayona (" Jurassic World: Upadłe królestwo ", " Niemożliwe "). Showrunnerami serialu są J.D. Payne