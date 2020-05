"W górach szaleństwa" z nowym, ilustrowanym wydaniem

Niemal równo rok temu nakładem Wydawnictwa Vesper ukazało się ilustrowane wydanie najsłynniejszego opowiadania Howarda Philipsa Lovecrafta – "Zew Cthulhu", oraz tak samo zatytułowany zbiór, zawierający pięć kanonicznych tekstów "ojca współczesnego horroru". W maju tego roku ukaże się kolejny artbook autorstwa Barangera oraz minizbiór opowiadań Lovecrafta. Howard Philips Lovecraft za życia nie doczekał się uznania. Za to po śmierci, w 1937 roku, stał się inspiracją dla setek artystów – nie tylko pisarzy, ale i filmowców, muzyków czy twórców gier. Dziś jego twórczość przeżywa prawdziwy renesans, a nazwisko wymieniane jest jednym tchem obok takich mistrzów klasycznej literatury grozy jak Edgar Allan Poe Bram Stoker czy Stefan Grabiński Zafascynowany od zawsze światami potworów, kryjącymi się w mrocznych zakamarkach, oraz tytanicznymi stworami, których wyobrażenie same z siebie wystarczyłoby do pogrążenia się w szaleństwie, François Baranger – znany na całym świecie ze swojego talentu ilustrator i artysta koncepcyjny, pracujący w przemyśle filmowym i grach wideo – wykonał "cyklopową" pracę, wizualizując główne utwory Lovecrafta . Jako pierwszy zilustrował "Zew Cthulhu". To napisane w latach dwudziestych XX wieku opowiadanie uznane zostało za jedno z najsłynniejszych utworów amerykańskiej literatury fantastycznej, a Cthulhu, wielki przedwieczny, który śni i czeka w mrocznych głębinach oceanu, stał się symbolem całego uniwersum stworzonego przez pisarza z Providence.15 maja 2020 roku swoją polską premierę ma pierwszy tom kolejnego opowiadania Lovecrafta zilustrowanego przez francuskiego artystę. "W górach szaleństwa" to najdłuższe i w opinii wielu fanów oraz znawców tematu – najlepsze opowiadanie Lovecrafta . Ta historia zainspirowała całe pokolenia autorów, a także twórców filmowych, od Johna Carpentera , reżysera " The Thing ", po Guillermo del Toro , który marzy o przeniesieniu tej historii na ekran. Fabuła opowiadania koncentruje się wokół wyprawy kilkunastu naukowców na Antarktydę w latach trzydziestych XX wieku. Kilku członków ekspedycji natrafia na tajemnicze, zamarznięte ciała istot nieznanych nauce. Gdy kontakt z naukowcami urywa się, ich śladem podąża dwoje śmiałków, którzy natrafiają na niesamowite struktury geometryczne umiejscowione na szczycie czarnych gór wyższych niż Mount EverestPrace François Barangera charakteryzuje estetyczna wstrzemięźliwość – to sugestywnie mroczne i spektakularne wizje, zuchwałe i gigantyczne w swoim pięknie.Wraz z premierą albumu na rynek księgarski trafi też minizbiór opowiadań, w którym znajdą się: "W górach szaleństwa", "Cień spoza czasu", "Bezimienne miasto" oraz "Pod piramidami" – cztery przerażające opowieści Howarda Philipsa Lovecrafta . Cztery odległe, egzotyczne miejsca – mroźne pustkowia Antarktydy, dzika Australia, bezkresna pustynia Arabii, przesiąknięty historią Egipt. Czterej bohaterowie, którym przyjdzie zmierzyć się z tajemnicą pradawnych, mrocznych ruin, siedzib dawno wymarłych ras, zapomnianych cywilizacji. To, co tam odkryją, odmieni na zawsze ich życie. Wiedza na temat przedwiecznych istot, zamieszkujących onegdaj nasz świat, wyznacza prostą drogę ku granicy między poczytalnością i szaleństwem.Te i inne opowiadania Lovecrafta, w mistrzowskim i nagradzanym przekładzie Macieja Płazy, kupisz z 40% rabatem i natychmiastową wysyłką na stronie Wydawcy: TUTAJ