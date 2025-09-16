Newsy Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu "Wielka Warszawska" [WIDEO]
Wideo

Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu "Wielka Warszawska" [WIDEO]

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Wy%C5%9Bcigi+konne+i+brutalna+mafia.+Teaser+filmu+%22Wielka+Warszawska%22+%5BWIDEO%5D-162948
Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu &quot;Wielka Warszawska&quot; [WIDEO]
Film "Wielka Warszawska", który już 23 stycznia zadebiutuje na ekranach kin, to ostatnia część szulerskiej trylogii Jana Purzyckiego, autora "Wielkiego Szu" i "Piłkarskiego pokera". Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk. Dzisiaj prezentujemy teaser filmu.



"Wielka Warszawska" to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

"Wielka Warszawska" to pełna zwrotów akcji opowieść o sporcie, mafii i skomplikowanych relacjach międzyludzkich.

Miałem przeświadczenie, że będzie to dla mnie, na poziomie rozwoju personalnego, pewnego rodzaju wyzwanie – mówi o udziale w projekcie wcielający się w główną postać Tomasz Ziętek. Chociażby przez konie, których, nie powiem, przed filmem nie darzyłem zbytnim zaufaniem. Nie mówię tu o strachu, ale na pewno o obawie. Sam z siebie nie zdecydowałbym się na jazdę konną. Ale moja praca pomaga mi przekraczać własne lęki. I tak było w tym przypadku. Bardzo się więc cieszę, że miałem szansę tego wszystkiego doświadczyć. Otrzymałem szansę wejścia do świata, o którego istnieniu nie miałem wcześniej pojęcia i z którym nie miałem żadnej styczności.

W "Wielkiej Warszawskiej", poza Tomaszem Ziętkiem, zobaczymy m.in. Marcina Bosaka, Tomasza Kota, Mirosława Kropielnickiego, Tomasza Sapryka, Agnieszkę Żulewską, Ireneusza Czopa, Andrzeja Konopkę, Piotra Trojana, Adama Bobika oraz Mary Pawłowską, dla której jest to debiut na wielkim ekranie.

Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego, autora klasyków "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". "Wielka Warszawska" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk. Producentką jest Alicja Grawon-Jaksik z MTL Maxfilm, dystrybutorem firma NEXT FILM.

"Wielka Warszawska" trafi na ekrany kin już od 23 stycznia. Przypominamy też naszą relację z planu: 

Powiązane artykuły Wielka Warszawska

Wielka Warszawska  (2025)

 Wielka Warszawska

Najnowsze Newsy

Gry

PC? Konsole? Nie! Dziś gra się na komórkach

2 komentarze
Gry

Gry dla dorosłych bez wczesnego dostępu na Steam

Podcast Filmy

Podcast "Freaks and Geeks" #1: "Supersamiec"

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Agnieszka Holland kontra rewelacja Cannes

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Znamy film otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Filmy

Takiego Batmana świat jeszcze nie widział – obiecuje Matt Reeves

24 komentarze
Seriale Multimedia

Najbardziej makabryczny sezon "Potwora"? Netflix pokazał zwiastun 3. serii

24 komentarze