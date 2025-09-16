Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu "Wielka Warszawska" [WIDEO]

Film "Wielka Warszawska", który już 23 stycznia zadebiutuje na ekranach kin, to ostatnia część szulerskiej trylogii Jana Purzyckiego, autora "Wielkiego Szu" i "Piłkarskiego pokera". Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk. Dzisiaj prezentujemy teaser filmu.
"Wielka Warszawska
" to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?
"Wielka Warszawska
" to pełna zwrotów akcji opowieść o sporcie, mafii i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Miałem przeświadczenie, że będzie to dla mnie, na poziomie rozwoju personalnego, pewnego rodzaju wyzwanie
– mówi o udziale w projekcie wcielający się w główną postać Tomasz Ziętek
. Chociażby przez konie, których, nie powiem, przed filmem nie darzyłem zbytnim zaufaniem. Nie mówię tu o strachu, ale na pewno o obawie. Sam z siebie nie zdecydowałbym się na jazdę konną. Ale moja praca pomaga mi przekraczać własne lęki. I tak było w tym przypadku. Bardzo się więc cieszę, że miałem szansę tego wszystkiego doświadczyć. Otrzymałem szansę wejścia do świata, o którego istnieniu nie miałem wcześniej pojęcia i z którym nie miałem żadnej styczności.
W "Wielkiej Warszawskiej
", poza Tomaszem Ziętkiem
, zobaczymy m.in. Marcina Bosaka
, Tomasza Kota
, Mirosława Kropielnickiego
, Tomasza Sapryka
, Agnieszkę Żulewską
, Ireneusza Czopa
, Andrzeja Konopkę
, Piotra Trojana
, Adama Bobika
oraz Mary Pawłowską
, dla której jest to debiut na wielkim ekranie.
Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego
, autora klasyków "Wielki Szu
" i "Piłkarski poker
". "Wielka Warszawska
" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk
. Producentką jest Alicja Grawon-Jaksik
z MTL Maxfilm, dystrybutorem firma NEXT FILM.
"Wielka Warszawska
" trafi na ekrany kin już od 23 stycznia. Przypominamy też naszą relację z planu: