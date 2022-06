"Wonder Man" od twórców "Brooklyn 9-9" i "Shang-Chi"

"Wonder Man" - kim jest?





"Wonder Man" - co wiemy o serialu?

Była Wonder Woman z uniwersum DC , czas na Wonder Mana z MCU . Marvel Studios przygotuje serial o przygodach jednego z najstarszych i najpotężniejszych bohaterów wydawnictwa.Wonder Man pojawił się na kartach komiksów w 1964 roku w 9. odcinku przygód Avengers. Na początku był czarnym charakterem i od czasu do czasu uprzykrzał życie superbohaterom. Później, pod koniec lat 70, stał się jednak pozytywną postacią, a nawet jednym z członków Avengers. Zaś w latach 80. rozwinięto jego biografię i mitologię.Za dnia Simon Williams - w obowiązkowym czarnym golfie, skórzanej, czerwonej kurtce i okularach przeciwsłonecznych - jest gwiazdą kina, popularnym aktorem i kaskaderem. Ale ma też drugie życie, w którym zakłada oddział Avengerów na Zachodnim Wybrzeżu. Williams panuje nad energią joniczną, co daje mu cały zestaw supermocy: nadludzką siłę, szybkość, odporność i zręczność, umiejętność samoleczenia, manipulację cząsteczkami materii, a nawet zmianę wyglądu oraz teleportację.Ścieżki Wonder Mana często krzyżowały się ze ścieżkami Visiona i Wandy Maximoff/ Scarlet Witch . Za sprawą jonicznych supermocy Williams nawiązał nić porozumienia z Visionem, w niektórych komiksach byli jak bracia. Bohater był również zakochany w Wandzie, po tym jak Vision - w jednej z mini-serii - został rozmontowany i przeznaczony do utylizacji.Reżyserem i współproducentem serialu o przygodach Wonder Mana - na mocy stałego kontraktu z Marvelem - będzie Destin Daniel Cretton (" Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni "). Z kolei scenariusz napisze autor " Brooklyn 9-9 " i " Community Andrew Guest . Projekt jest w fazie pre-produkcji, zdjęcia mają rozpocząć się najwcześniej w 2023 roku.Nie wiadomo na razie, kto zagra główną rolę (macie swoje typy?). A także, jaką fabularną ścieżką podąży scenarzysta. Czy bohater spotka na swojej drodze Wandę (co wiązałoby się również z nadchodzącym spin-offem " WandaVision " (jego zwiastun znajdziecie poniżej) o przygodach Agathy Harkness), czy raczej będzie to "odcięta" od innych produkcji satyra na współczesne Hollywood (do której postać wydaje się wręcz stworzona)? Więcej informacji wkrótce.