"Wszystko wszędzie naraz" – pokazy przedpremierowe w ten weekend

Zwiastun filmu

Już w najbliższy weekend w sieci kin MULTIKINO i CINEMA 3D będzie można zobaczyć "Wszystko wszędzie naraz", czyli najnowszy hit ze studia A24, w reżyserii duetu Daniels, którego producentami są bracia Russo.W USA " Wszystko wszędzie naraz " bije rekordy popularności. Film zaliczył ogromnie udany weekend przedpremier. Otwarcie w 10 kinach w Nowym Jorku, Los Angeles i San Francisco dało 3-dniowy BOXOFFICE w wysokości 509 659 dolarów, co daje wprost niewiarygodną średnią 50 966 dolarów na kino!To najlepsza średnia filmu od A24 i trzecia najlepsza średnia w ogóle, licząc wszystkie wyniki BOXOFFICE od 2019 roku. Film wchodzi szeroko do kin w USA 8 kwietnia.Teraz czas na weekend szalonych przedpremier w Polsce!Film będzie można zobaczyć w ponad 50 kinach w całej Polsce, przede wszystkim w MULTIKINIE, Cinema 3D oraz kilku kinach studyjnych. Szczegółowe godziny w repertuarze poszczególnych kin można sprawdzić na stronach kin oraz na: https://wszystko-wszedzie-naraz.bestfilm.pl/ 1. Multikino Bydgoszcz - 2 i 3 kwietnia2. Multikino Jaworzno – 2 kwietnia3. Multikino Kielce - 2 i 3 kwietnia4. Multikino Koszalin – 2 kwietnia5. Multikino Łódź - 2 i 3 kwietnia6. Multikino Radom – 2 kwietnia7. Multikino Rzeszów - 2 i 3 kwietnia8. Multikino Słupsk – 2 kwietnia9. Multikino Włocławek - 2 kwietnia10. Multikino Zgorzelec – 2 kwietnia11. Multikino Gemini Tychy - 2 kwietnia12. Multikino Czechowice-Dziedzice – 2 kwietnia13. Multikino Elbląg - 2 kwietnia14. Multikino Młociny Warszawa - 2 i 3 kwietnia15. Multikino Szczecin - 2 i 3 kwietnia16. Multikino Targówek Warszawa - 2 i 3 kwietnia17. Multikino Tychy - 3 kwietnia18. Multikino Ursynów Warszawa - 2 i 3 kwietnia19. Multikino Wola Warszawa – 2 kwietnia20. Multikino Złote Tarasy Warszawa - 2 i 3 kwietnia21. Multikino Katowice - 2 i 3 kwietnia22. Multikino Kraków - 2 i 3 kwietnia23. Multikino Malta Poznań - 2 i 3 kwietnia24. Multikino 51 Poznań - 2 i 3 kwietnia25. Multikino Stary Browar Poznań - 2 i 3 kwietnia26. Multikino Gdańsk - 2 i 3 kwietnia27. Multikino Lublin - 2 i 3 kwietnia28. Multikino Olsztyn - 2 i 3 kwietnia29. Multikino Pruszków - 2 i 3 kwietnia30. Multikino Rumia - 2 i 3 kwietnia31. Multikino Rybnik - 2 i 3 kwietnia32. Multikino Sopot - 2 i 3 kwietnia33. Multikino Pasaż Wrocław - 2 i 3 kwietnia34. Multikino Zabrze - 2 i 3 kwietnia35. Cinema 3D Mielec – 2 kwietnia36. Cinema 3D Reduta Warszawa – 2 kwietnia37. Cinema 3D Głogów - 2 i 3 kwietnia38. Cinema 3D Gorzów Wlkp. - 2 i 3 kwietnia39. Cinema 3D Kalisz - 2 i 3 kwietnia40. Cinema 3D Kłodzko – 2 kwietnia41. Cinema 3D Leszno – 2 kwietnia42. Cinema 3D Tarnów - 2 i 3 kwietnia43. Cinema 3D Biała Podlaska - 2 i 3 kwietnia44. Cinema 3D Świdnica – 2 kwietnia45. Cinema 3D Świnoujście - 2 kwietnia46. DCF Wrocław – 1 i 2 kwietnia47. Nowe Horyzonty Wrocław – 1 i 3 kwietnia48. Atlantic Warszawa - 2 i 3 kwietnia49. Pionier Szczecin – 1 - 3 kwietnia50. Mikro Kraków - 1 kwietnia51. Kinoteka Warszawa – 3 kwietnia52. Kino pod Baranami Kraków – 1 kwietnia53. Oh kino Wrocław – 1-3 kwietnia54. Kika Kraków – 3 kwietnia55. Luna Warszawa - 2 i 3 kwietnia