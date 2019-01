"X-Men: Mroczna Phoenix" ma za duży budżet?

po zmianie daty premiery ma w końcu trafić do kin 6 czerwca tego roku. Opóźnienie wynikało m.in. z dokrętek, które - według najnowszych doniesień - powiększyły budżet produkcji na tyle, że może ona mieć problem w box-offisie.Podobno koszty filmu podskoczyły aż do 200 milionów dolarów. Nie jest to może rekordowa suma, ale nie wróży dobrze opóźnionej części serii, która jest "na wylocie". Kiedy Disney przejmie studio Fox, wątpliwe, by filmy o mutantach doczekały się kontynuacji. Najprawdopodobniej czeka nas reboot pod szyldem Marvel Studios. Opóźniona premiera, poczucie zmęczenia serią, oczekiwanie fanów na nową wersję, a do tego jeszcze zbyt duży budżet - przyszłośćrysuje się w dość - cóż - mrocznych barwach.Film w reżyserii Simona Kinberga ma być inspirowany słynnąautorstwa Chrisa Claremonta Johna Byrne'a . To już drugi film o X-Men, który czerpie z tego klasycznego komiksu - na jego motywach oparto również(była to jednak bardzo luźna adaptacja).Reżyseruje Simon Kinberg Czekacie naczy bardziej interesuje Was, co z mutantami może zrobić Marvel?