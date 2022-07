"Zbrodnie przyszłości" Cronenberga – rewelacja festiwalu w Cannes od dziś w kinach

- mówi Timlin, bohaterka " Zbrodni przyszłości ", najnowszego filmu Davida Cronenberga , grana przez Kristen Stewart (saga " Zmierzch "). Film od dziś w polskich kinach. " Zbrodnie przyszłości " niektórych szokują do tego stopnia, że dostają ataku paniki. Reżyser na wieść o tym rzucił krótki komentarz "I to jest ok". Kiedy po premierowej projekcji filmu w Cannes dziennikarze zgotowali mu owację na stojąco, Cronenberg zapytał: "Żartujecie chyba?"To nie lada gratka dla fanów talentu tego kontrowersyjnego reżysera. Po ośmiu przerwy zdecydował się on na realizację scenariusza, który napisał 23 lata temu. Jedyne co w nim zmienił to tytuł. Pierwotnie był to "Painkiller". Ostatecznie Cronenberg zdecydował się na tytuł "Crimes of the future" – dokładnie taki sam miał jego film z 1970 roku. Zbrodnie przyszłości " są konsekwencją dotychczasowej pracy reżysera. Fani znajdą tu nawiązania do scen i fragmentów z poprzednich filmów. Jak przyznaje sam twórca, taka ciągłość obrazuje jego rozumienie połączeń technologii z człowiekiem. -– wyznał Cronenberg Przyznaje on też, że w pewnym momencie rozwoju człowieka padnie pytanie – czy ewolucja ludzkiego ciała zacznie rozwiązywać problemy, które sami stworzyliśmy? Czy ludzkie ciało będzie zdolne do trawienia plastiku i tworzyw sztucznych? Czy dojdzie w ten sposób do zażegnania kryzysu klimatycznego, a przy tym do wzrostu, przetrwania i rozkwitu ludzkości? Film nie jest próbą odpowiedzi na te pytania, tylko zastanowienia się nad tym czym obecnie jest dla nas ciało i to, co z nim robimy.Również dziennikarze entuzjastycznie oceniają film Cronenberga . Michał Walkiewicz w recenzji dla Filmwebu napisał m.in. "Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeśli mielibyście zobaczyć w życiu jeden film Davida Cronenberga , " Zbrodnie przyszłości " będą właściwym wyborem". Z kolei Jan Dąbrowski, ekspert od twórczości Cronenberga , założyciel cronenbergalia.pl, napisał: "Dla fanów Davida Cronenberga Zbrodnie przyszłości " to spełnienie marzeń. Dla nowych widzów – świetne wprowadzenie do Cronenbergowskiego uniwersum".Czas, by nowi widzowie poznali wizję świata tego ekscentrycznego i jedynego w swoim rodzaju reżysera jakim jest David Cronenberg , mistrza gatunku body horror movies.