Ujawniono przyczynę śmierci Michelle Trachtenberg

Śmierć Michelle Trachtenberg: poznaliśmy przyczynę

Michelle Trachtenberg jako Georgina Sparks w serialu "Plotkara"

Michelle Trachtenberg – najważniejsze role w karierze

Michelle Trachtenberg w zwiastunie "EuroTrip"

Tuż po śmierci aktorki rodzina poprosiła, by ze względów religijnych nie przeprowadzać autopsji. Ponieważ policja nie ustaliła, by okoliczności śmierci mogły być podejrzane, przychylono się do tej prośby. W związku z tym ostateczna przyczyna śmierci miała nie zostać ogłoszona, a w dokumentach wpisana jako nieokreślona.People dotarło do informacji, których nie pozyskano z autopsji, lecz z, który można uzyskać z uszanowaniem woli bliskich. Biuro Lekarza Sądowego potwierdziło, żePotwierdzono wcześniejsze ustalenia policji – śmierć nastąpiła w sposób naturalny, bez udziału osób trzecich.26 lutego aktorka została odnaleziona w swoim mieszkaniu na Manhattanie. Była nieprzytomna i nie reagowała na bodźce zewnętrzne. Na początku amerykańskie media podawały, że Trachtenberg niedawno przeszła przeszczep wątroby. Spekulowano, że przyczyną śmierci mogły być komplikacje po operacji. Michelle Trachtenberg urodziła się 11 października 1985 roku w Nowym Yorku. W filmach zaczęła grać już w wieku 11 lat, a wcześniej występowała także w reklamach oraz serialu " All My Children ". Widzowie najlepiej kojarzą ją z ról w takich serialach, jak " Plotkara " oraz " Buffy: Postrach wampirów ", choć można ją było również oglądać m.in. w filmach " Inspektor Gadżet ", " Księżniczka na lodzie ", " Krwawe święta ", " Eurotrip ", " 17 Again " z Zakiem Efronem