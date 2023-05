Środa i czwartek na 20. MDAG

ŚRODA



CZWARTEK



Twórcy oddają głos 15 milionom osamotnionych dzieci, które w 1945 roku przemierzały zniszczoną Europę. Film składa się z materiałów archiwalnych, zrekonstruowanych scen oraz poruszających świadectw bohaterów. Obraz powstał też we współpracy z uznanymi historykami, by jak najrzetelniej ukazać życie dzieci, którym wojna odebrała rodzinę i tożsamość.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z producentem Rafaelem Lewandowskim, znanym festiwalowej publiczności jako reżyser filmu "Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie".Dzisiejsza umowa społeczna zdaje się przegrywać w starciu z rządami kleptokratów oraz finansowych i politycznych elit. Nic więc dziwnego, że część społeczeństwa zaczyna się buntować i domagać zmian systemowych. Poznajemy ludzi, którzy stali się symbolem walki o lepsze jutro – syna zamordowanej dziennikarki, przewodniczącego związków zawodowych w Amazonie, a także kobiety, które kreatywnie brały udział w rewolucji w Chile. Ich historie uzupełnia głos młodych politologów.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserem Fredrikiem Gerttenem. To wielokrotnie nagradzany szwedzki reżyser, który w swoich filmach łączy opowieści lokalne o globalnym znaczeniu.Piosenka "Bella Ciao" przez długi czas uważana była za symbol walki o wolność – śpiewali ją włoscy partyzanci i walczący podczas II wojny światowej. Kilka lat temu piosenka została utworem promującym serial Netflixa "Dom z papieru". Choć wszyscy znamy ten utwór, historia jego powstania nie jest oczywista. Filmowcy szukają więc prawdy na temat jego narodzin we Włoszech, Czechach, Kurdystanie i Chile. Film składa się z rozmów z żyjącymi partyzantami i specjalistami od piosenki, którzy już sami w sobie mogliby być ciekawymi bohaterami filmu.Po projekcji filmu zapraszamy na wykład Bartka Chacińskiego – redaktora działu kultury "Polityki", dziennikarza muzycznego i członka Rady Języka Polskiego. Dziennikarz opowie o kilku innych melodiach, które przekroczyły granice geograficzne i zyskały nowe znaczenie.Dla tybetańskiego ludu Szerpów Kumbhakarna we wschodnim Nepalu to jedna z ostatnich świętych gór. Tymczasem, dla zachodnich alpinistów góra, znana jako "Jannu", jest jednym z największych wyzwań i słynie z niezdobytej wschodniej ściany.Reżyserka opowiada historię trzyosobowej rodziny Szerpów. Pewnego dnia Nada, ojciec rodziny, dostaje propozycję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą Kumbhakarnę. Mężczyzna staje przed dylematem – jeśli się zgodzi, złamie tabu i narazi się na gniew bogów, jeśli odmówi, nie zarobi pieniędzy na wymarzone studia syna.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserką Elizą Kubarską, która zasłynęła spektakularnymi filmami o wyprawach górskich.Film pokazuje działalność Teatru 21. To profesjonalna grupa teatralna, działająca od 17 lat w Warszawie. Poznajemy też założycielkę, a jednocześnie pedagożkę i dyrektorkę teatru – Justynę Sobczyk. Zespół aktorski tworzą osoby żyjące z Zespołem Downa. Nowy spektakl teatru zatytułowany "Rewolucja, której nie było" ma ukazać protest osób z niepełnosprawnościami w polskim Sejmie. Proces powstawania sztuki jest bardzo innowacyjny i opiera się głównie na improwizacji. Wzbudza jednak liczne dyskusje wśród aktorów na temat nagości na scenie, zaangażowania teatru w politykę i granicach prywatności.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z aktorką i reżyserką Martyną Peszko, która w swoim najnowszym filmie porusza tak ważny i aktualny społecznie temat.Świat gier wideo jest fascynującą przestrzenią odkrywaną codziennie przez ludzi na całym świecie. Twórcy filmu odwiedzają wyspę, na której funkcjonuje społeczność zafascynowana survivalową grą postapo. Badając i przyglądając się wirtualnej rzeczywistości odkrywają lęki, aspiracje i możliwości, jakie otwiera przed nami możliwość wykreowania wyobrażonego świata, działającego na naszych własnych zasadach. Na przykładzie mieszkańców wyspy osoby reżyserskie sprawdzają, gdzie kończy się rzeczywistość a zaczyna fikcja.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z Benjaminem Hanusskiem, edukatorem i badaczem tematów związanych ze światem gier wideo.Ingerencja w DNA płodów jest coraz bardziej eksplorowanym tematem. Chiński genetyk, He Jiankui, postanowił przekształcić genotyp embrionów bliźniąt, aby wyeliminować podatność na zakażenie wirusem HIV od rodziców. Eksperyment zyskał aprobatę naukowych środowisk oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Badanie jednak zostaje wystawione na próbę, a wszechobecne, osobiste dramaty i ludzka hipokryzja świata nauki, polityki i biznesu zdaje się stawać w opozycji do początkowych planów badacza.Obraz, w wielorakich formach, towarzyszy nam każdego dnia: przy przeglądaniu mediów społecznościowych, oglądaniu filmów, śledzeniu newsów czy nawet w materiałach propagandowych. Film obrazuje cyfryzację współczesnego świata i polemizuje z obsesją ludzkości na punkcie wszechobecnej elektroniki. Prowokując do myślenia, w sposób humorystyczny, analizuje wpływ kultury medialnej i audiowizualnej na dzisiejsze społeczeństwa.Leczenie stagnacji i depresji przygodnim seksem jest bardzo powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza w społecznościach LGBTQ+. Lalo Santos, meksykańska gwiazda gejowskiego porno, zamienia pracę w fabryce na karierę w sex workingu. Dręczące go jednak uczucia pustki, cierpienia i niemożności bycia sobą w relacji z matką, przytłaczają głównego bohatera i wychodzą na pierwszy plan dokumentu.Chelly Wilson staje się posiadaczką majątku wytworzonego dzięki erotycznym przybydkom, których była właścicielką. Historia Greczynki, która uciekła z Europy przed wybuchem wojny, jest również podłożem do zobrazowania wzrostu znaczenia ruchów feministycznych i początkach zrywów na rzecz walki o prawa osób LGBTQ+ w drugiej połowie XX wieku. Najważniejszym elementem narracji jest jednak przedstawienie walki o przetrwanie przez wyjątkową, niesamowicie zindywidualizowaną jednostkę obdarzoną ogromną empatią i talentem do robienia (nie zawsze legalnych) interesów.