ZŁOTE GLOBY 2019: "Green Book" wielkim wygranym

76. ceremonia rozdania Złotych Globów za nami. Największym wygranym został film, który jako jedyny tytuł podczas tej gali zdobył trzy statuetki. Uznany został za najlepszą komedię lub musical. Wygrał też w kategoriach: scenariusz i aktor drugoplanowy. Za najlepszy film dramatyczny uznano. A jego gwiazda, Rami Malek , dostała statuetkę dla najlepszego aktora dramatycznego.W tym roku Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej postanowiło być szczodre dla wielu filmów. Paradoksalnie sprawiło to, że niemal wszyscy są w mniejszym lub większym stopniu przegrani. Rozpoczynający galę z pozycji faworytasześć nominacji przemienił w jedną statuetkę. Nominowane w pięciu kategoriachrównież zakończyły wieczór mając po jednej wygranej. Z kolei, które miały po cztery nominacje, nie zostały w ogóle przez Stowarzyszenie zauważone.Dwie statuetki zdobyła- dla reżysera i za najlepszy film zagraniczny. Po raz trzeci Złoty Glob odebrała Glenn Close . Ale jej wielka rywalka w oscarowym wyścigu - Olivia Colman - również dostała statuetkę.W kategoriach telewizyjnych najważniejszym wydarzeniem było zdobycie drugi rok z rzędu statuetki przez Rachel Brosnahan . Jednak dlabyła to jedyna wygrana. Najlepszym serialem komediowym została bowiem produkcja Netfliksa, która dostała też jedną z nagród aktorskich.Dwa Złote Globy zdobył także serial, co nie jest zaskoczeniem. Miał on bowiem najwięcej nominacji spośród wszystkich produkcji telewizyjnych (cztery).Innym ważnym wydarzeniem było docenienie produkcji FX. Dopiero ostatni sezon otrzymał nominację w kategorii najlepszy serial dramatyczny, którą podczas gali zamieniono na statuetkę.Chyba największą niespodzianką było docenienie roli Richarda Maddena w serialu. Dla Szkota jest to największe wyróżnienie w jego dotychczasowej karierze.Lista zdobywców 76. Złotych Globów prezentuje się następująco:"Shallow" -