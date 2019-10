10 AFF: Mark Webber laureatem Indie Star Award

fot. Explicit Ills

Indie Star Award to wyróżnienie przyznawane wybitnym przedstawicielkom i przedstawicielom amerykańskiej sceny niezależnej. W ciągu ostatniej dekady laureatami nagrody byli m.in.: Todd Solondz Rosanna Arquette oraz słynna producentka Christine Vachon Podczas jubileuszowej edycji American Film Festival zaprezentujemy 5 najważniejszych filmów w dorobku Marka Webbera . O twórczości Webbera pisze Łukasz Knap, dziennikarz i krytyk filmowy.Zapytany o inspiracje, wymienia bez zastanowienia Jima Jarmuscha Harmonyego Korinea , czyli twórców, dla których rzeczywistość jest ważnym tworzywem sztuki. U tego pierwszego zagrał epizodyczną rolę w Jarmusch został producentem wykonawczym jego pierwszego filmu. To było duże wyróżnienie dla debiutanta. Wcześniej realizował się jako aktor. Miał na koncie m.in. role w Thomasa Vinterberga . Dużą rozpoznawalność przyniósł mu występ w Edgara Wrighta . Wciąż występuje w filmach, ale dziś aktorstwo mu nie wystarcza. Drażni go sztuczność na planach wielkich produkcji.Szuka w kinie autentyczności. Kluczem do jego twórczości jest pojęcie "kina rzeczywistości", w którym eksploruje ideę radykalnego realizmu. Wszystkie filmy Webbera inspiruje życie: jego własne i członków rodziny, których lubi angażować do zdjęć. Scenariusze opiera na prawdziwych doświadczeniach. Często polega na improwizacji ().Najnowszy film(2019), dramat z elementami fantasy, opowiada o relacji śmiertelnie chorego ojca i syna. W głównych rolach występują Webber z własnym synem. Trzyletni aktor jest fantastyczny, a film to kontrowersyjny eksperyment rodzinny ().Warunkiem tego kina jest autentyczność, związek z doświadczeniem i szczerość. Kręcenie filmów to dla Webbera , jak sam o tym mówi, nieustanna lekcja uważności.Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie internetowej festiwalu