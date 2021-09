12. AFF: Karnety już w sprzedaży, John Waters gościem

Na 12. edycję wydarzenia zapraszamy do Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu w dniach 9-14 listopada. Już dziś rozpoczęła się sprzedaż karnetów na tegoroczny przegląd "wszystkich stanów kina".

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Karnet – najlepsza opcja dla kinomanów

Rzyganie jest glamour – kino Johna Watersa

Ważne daty:

W tym roku poza retrospektywą pierwszych filmów Jima Jarmuscha , przybliżymy twórczość jednego z geniuszy filmowych, mistrza kampu, przesady, nietuzinkowych kreacji i właściciela idealnie przystrzyżonego wąsika – Johna Watersa . Autor " Różowych Flamingów " (1972) będzie gościem 12. American Film Festival, podczas którego odbierze Indie Star Award i spotka się z publicznością przed seansami. Dodatkowo będziemy mieli możliwość zobaczyć Watersa w autorskim wykładzie komediowym zatytułowanym "This Filthy World".W zeszłym roku AFF został przeprowadzony w połączeniu z Nowymi Horyzontami i (prawie) w całości odbył się online, ale tegoroczną edycję planujemy zorganizować w wersji hybrydowej – pokazy stacjonarne we Wrocławiu odbędą się 9-14 listopada, a część filmów będzie można zobaczyć także w sieci (1-14 grudnia).W związku z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego, pula karnetów, która trafiła dziś do sprzedaży, jest ograniczona. Z tego powodu zachęcamy, aby nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę.Karnet festiwalowy uprawnia do obejrzenia maksymalnie 26 filmów stacjonarnie.Karnet można kupić poprzez stronę americanfilmfestival.pl – w cenie 290 zł lub 275 zł (dla posiadaczy Karty Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty).W przypadku informacji na temat online’owej części festiwalu prosimy jeszcze o cierpliwość – szczegóły związane z programem, formą i rodzajem dostępu przedstawimy w najbliższych tygodniach.Publiczność American Film Festival będzie miała unikatową możliwość zobaczenia na dużym ekranie wybranych filmów ekscentrycznego artysty, którego twórczość przeszła do kanonu kina, w towarzystwie ich autora. A sam skandalista z Baltimore będzie gościem tegorocznego wydarzenia oraz otrzyma Indie Star Award – nagrodę przyznawaną twórcom bezkompromisowo niezależnym. Podczas festiwalu będziemy mogli zobaczyć wspomniane już " Różowe Flamingi " (1972) oraz m.in. " Female Trouble " (1974) czy też kultowy musical " Lakier do włosów " (1988). O retrospektywie Watersa tak opowiada Piotr Czerkawski, programer 12. AFF:28 września – początek sprzedaży karnetów30 września – początek sprzedaży akredytacji20 października – ogłoszenie pełnego programu22 października – początek sprzedaży pojedynczych biletów9-14 listopada – 12. American Film Festival / część stacjonarna1-14 grudnia – 12. American Film Festival /część online