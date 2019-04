12. FMF: Koncert Disneya i Gala z wielkim błyskiem!

3 2 1



Rok temu zachwyciła muzycznym przedstawieniem filmowych potworów. W tym roku FMF Youth Orchestra wraca silniejsza i zdaje się rosnąć coraz szybciej. Młodzi muzycy pierwszy raz w historii wystąpią na największej festiwalowej scenie w TAURON Arenie Kraków z Koncertem Disneya: Magia Muzyki. Piosenki z Króla Lwa, Aladyna, Małej Syrenki czy Zaplątanych najmłodsza publiczność FMF usłyszy już 17 maja o godz. 18.00. A co czeka starszą publikę?Przypomnienie znaczącej roli Wojciecha Kilara dla historii polskiego i światowego kina, ponowna wizyta zdobywcy dwóch Nagród Akademii Alexandre'a Desplata z monograficznym koncertem największych jego hitów i pierwsza pod Wawelem wizyta wybitnego brytyjskiego kompozytora Craiga Armstronga z jego muzyką stworzoną do najbardziej widowiskowych produkcji Baza Luhrmanna . Aż dwie projekcje symultaniczne: światowa premiera– czyli oscarowa superprodukcja z 1992 roku z muzyką Wojciecha Kilara – orazz udziałem wirtuoza perkusji, jazzmana i kompozytora Antonia Sancheza . Wreszcie piosenki filmowe w wykonaniu gwiazd polskiej estrady (aż w trzech przebojowych koncertach!) m.in. skomponowane do obrazów Quentina Tarantino , tworzone przez Alana Menkena dla Walta Disneya czy powstałe do filmów Baza Luhrmanna – to tylko kilka propozycji z wielobarwnego programu 12. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.Dla najmłodszych nie lada gratka Koncert Disneya: Magia muzyki. Przed kilkunastotysięczną publicznością poprowadzą go znany z największych filmowych produkcji Erik Ochsner oraz Monika Bachowska, która pracuje z FMF Youth Orchestra od początku jej istnienia. Czy to brzmi jak bajka? Zdecydowanie! Tym bardziej, że podczas koncertu usłyszymy największe przeboje z filmów Walt Disney Studios. Do magicznego świataczyprzeniesie nas nie tylko muzyka, ale również oryginalne, przygotowane przez studio Disneya wizualizacje. Podróż przez produkcje, na których wychowują się całe pokolenia, to doświadczenie dla całych rodzin.Na wielki finał - widowiskowy koncert FMF Gala: The Glamorous Show w krakowskiej TAURON Arenie. FMF powraca do formy show z udziałem tancerzy, pełną rozmachu scenografią i drobiazgowo zaprojektowaną oprawą efektów specjalnych. Zgodnie z tematem przewodnim 12. edycji FMF, niedzielny wieczór zdominują kultowe piosenki i symfoniczne tematy z superprodukcji australijskiego reżysera-wizjonera Baza Luhrmanna . Na estradzie TAURON Areny Kraków wystąpią gwiazdy piosenki, w tym Marysia Sadowska, Natasza Urbańska i Natalia Nykiel, które zaśpiewają piosenki z repertuaru Garbage, The Cardigans, Amy Winehouse, Jacka White'a czy Beyoncé. Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej i chór Pro Musica Mundi poprowadzi polski dyrygent, kompozytor, pianista i aranżer Krzysztof Herdzin; oprawą choreograficzną zajmie się pochodzący z Teneryfy Santiago Bello. Gościem specjalnym Gali będzie słynny brytyjski kompozytor – Craig Armstrong , wyróżniony Złotym Globem kompozytor muzyki do wszystkich wykonanych podczas Gali filmów, a także innych:czy. Podczas koncertu sam kompozytor wystąpi na scenie w wykonaniu Glasgow Theme z uwielbianego filmu, oraz The Balcony Scene z