Square Enix sprzedało twórców "Tomb Raider" i "Deus Ex"

Square Enix ogłosiło dziś, że pozbywa się większości swoich zachodnich studiów deweloperskich wraz z należącymi do nich praw do wielu serii gier. Transakcja opiewa na kwotę 300 milionów dolarów (Square kupiło te studia w 2009 za 84 miliony funtów), a nowym domem twórców "Tomb Raider" i "Deus Ex" będzie szwedzki holding Embracer Group AB.Co dokładnie Square sprzedało Szwedom? Trzy studia deweloperskie: Crystal Dynamics (" Rise of the Tomb Raider "), Eidos Montreal (" Marvel's Guardians of the Galaxy ") i Square Enix Montreal (gry mobilne). Daje to około 1100 pracowników na całym świecie. Do tego dochodzą prawa do międzyinnymi takich marek jak "Tomb Raider", "Legacy of Kain", "Deus Ex" czy "Thief". To wszystko za jedyne 300 milionów dolarów wygląda jak mocna, wiosenna promocja.Skąd taka decyzja ze strony Square Enix? Firma chce pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na rozwój blockchain, sztucznej inteligencji i chmury. Tak, to nie żart. Aby jednak nie pozostać zupełnie odciętym od zachodniego dewelopmentu Square zostawiło sobie prawa do marek " Just Cause ", " Outriders " i " Life is Strange ".Crystal Dynamics, Eidos Montreal i Square Enix Montreal (tę nazwę pewnie zmienią) dołączą tym samym do rodziny Embracer Group AB, w której były już Gearbox Entertainment, Koch Media, Saber Interactive czy THQ Nordic.