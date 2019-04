16. Millennium Docs Against Gravity: ruszyła sprzedaż biletów!

Bilety na filmy i wydarzenia można kupić na stronie mdag.pl, na stronach i w kasach festiwalowych kin w sześciu polskich miastach: Warszawie (Kinoteka PKiN, Kino Luna, Kino Iluzjon, Kino Muranów i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Wrocławiu (DCF - Dolnośląskie Centrum Filmowe), Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), Katowicach (Kino Kosmos, Kino Światowid i Kinoteatr Rialto), Lublinie (Centrum Spotkania Kultur), Bydgoszczy (Kino Orzeł i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy).Do 30 kwietnia trwa sprzedaż karnetów na warszawską edycję, można je nabyćNa program składa się 1000 pokazów filmowych w sześciu miastach, spotkania z 80 gośćmi, debaty, warsztaty i koncerty. Zobacz, czy rozumiesz świat, i czy świat rozumie ciebie – to hasło przewodnie tegorocznej imprezy. W programie blisko 160 filmów odnoszących się do najbardziej aktualnych problemów i spotkania z gośćmi z całego świata. Prawie wszystkie z prezentowanych tytułów mają na festiwalu polskie premiery.Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Jako jedyny w Europie odbywa się równolegle w sześciu miastach. Impreza była nagradzana m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jako "najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w Polsce" i jest wspierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Impreza odbędzie się w dn. 10-19 maja w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie, w Gdyni widzowie zobaczą nasze filmy w dniach 15-24 maja, w Katowicach 12-19 maja, a w Bydgoszczy w dniach 11-18 maja 2019 r.Więcej informacji na www.mdag.pl