17. edycja Święta Niemego Kina – "Voyages" w kinie Iluzjon

Już po raz 17. warszawskie kino Iluzjon zaprasza na ten popularny festiwal, który łączy najstarsze w historii kina filmy z całego świata z muzyką wykonywaną na żywo przez wybitnych współczesnych wykonawców. Od 22 do 30 października będzie można obejrzeć ponad 40 filmów. Zagrają m.in. Maciej Obara Quartet, Księżyc, Atom String Quartet feat. Marcin Albert Steczkowski, RGG, Kasia Pietrzko Trio oraz JAAA! feat. Irek Wojtczak.Tematem tegorocznej edycji festiwalu będą podróże – poprzez kraje, ale także epoki, zaginione światy czy historię kina.W programie festiwalu znajdą się filmy, często odnalezione i prezentowane po raz pierwszy od stu lat, z różnych stron świata: krajów europejskich: Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, ale także Kanady, Tajlandii czy Japonii. Będą to obrazy zarówno pionierów i pionierek kina, uznanych i rozpoznawanych na arenie międzynarodowej reżyserów (m.in. Carl Theodor Dreyer Buster Keaton ), jak również mniej znanych twórców, filmy dokumentalne, przygodowe, trawelogi z całego świata, prezentowane przez zagranicznych gości, a także filmowe odkrycia.Jednym ze znaków rozpoznawczych Święta od początku jego istnienia jest różnorodna i wykonywana na żywo muzyka. W tegoroczną filmową wyprawę dookoła świata wyruszy ponad dwudziestu muzyków, solistów i zespołów. Podążając za fabułą, wylądują w Japonii i na wyspach Pacyfiku, w upalnej dżungli i na mroźnej kanadyjskiej północy. Będą podróżować pociągiem, statkiem i psim zaprzęgiem oraz mierzyć się z dramatami typowymi dla prezentowanej kultury czy epoki. Wystąpią m,in. znakomici artyści polskiej sceny jazzowej, jak trio Kasi Pietrzko, kwartet Kuby Płużka, trio wibrafonisty Marcina Patera, znany z zespołów EABS czy Błoto – Marek Pędziwiatr, a także stworzony specjalnie na potrzeby Święta duet skrzypka Bartka Dworaka i Mateusza Gawędy.Innowacją w realizacji tegorocznej edycji będą transmisje na żywo wybranych projekcji i koncertów na portalu ninateka.pl. Streaming stanowi uzupełnienie klasycznej formuły festiwalu filmowego, ma na celu upowszechnianie kina niemego w Polsce i za granicą.Podróż nie tylko w przestrzeni, ale także przez epoki, zaginione światy czy historię kina rozpocznie się od wędrówki po uśpionym Paryżu, z jego wyludnionymi ulicami i bohaterami balansującymi na krawędzi wieży Eiffla, w filmie otwarcia pt. " Paryż śpi " (1925) René Claira Podczas Święta Niemego Kina nie zabraknie filmów pionierów i pionierek kina. Wśród nich obrazy pierwszej w historii kina reżyserki Alice Guy-Blaché , która w czasie swojej długiej kariery (1896–1920) wyreżyserowała i/lub wyprodukowała blisko 1000 filmów, w tym 150 filmów z zsynchronizowanym dźwiękiem (chronofon Gaumonta), a także Lois Weber – pierwszej amerykańskiej reżyserki, a zarazem najlepiej opłacanego swego czasu twórcy Universalu.Szczególnym punktem programu będzie premiera nieznanych, bo odnalezionych w 2018 roku, " Szkiców z Polski " (1920–1931) w wersji po restauracji cyfrowej. To amatorski film dokumentalny Belga Maurice'a Bekaerta będący bezcennym i bardzo wzruszającym zapisem przedwojennej Polski, jej architektury i mieszkańców.Filmy prezentowane podczas Święta zabiorą widzów także do miejsc nieprawdopodobnych m.in. do " Świata zaginionego " ( Harry O. Hoyt , 1925) i krainy zamieszkiwanej przez dinozaury oraz razem z Saturninem Farandolą, bohaterem jednego z najbardziej zwariowanych filmów epoki, wszędzie tam, gdzie możliwe jest przeżycie niezapomnianych przygód – na morza, lądy, w powietrze i pod wodę. Znany szerokiej publiczności Buster Keaton porwie widzów w podróż w czasie, m.in. do epoki kamienia łupanego i czasów Imperium Rzymskiego, a najmłodsza publiczność wybierze się z Georgesem Mélièsem na Księżyc oraz do krain odwiedzanych przez Guliwera i Robinsona Crusoe.Wśród twórców, których filmy będzie można zobaczyć podczas dziewięciodniowego Święta Niemego Kina znajdą się także uznani i rozpoznawalni na arenie międzynarodowej reżyserzy, m.in. Carl Theodor Dreyer Organizatorem wydarzenia jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.Szczegółowy program festiwalu jest dostępny na oficjalnej stronie festiwalu: www.swietoniemegokina.pl Sprzedaż biletów w kasie kina Iluzjon oraz online: http://www.iluzjon.fn.org.pl/cykle/info/1273/17-swieto-niemego-kina-voyages.html Streaming wybranych seansów i koncertów na https://ninateka.pl/