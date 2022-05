19. Węgiel Film Festival i Student Film Market

XIX edycja Węgiel Film Festival odbędzie się od 12 do 15 maja w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. W programie Festiwalu są nie tylko pokazy krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych, ale również branżowe wydarzenia oraz spotkania z postaciami z szeroko rozumianego świata filmu. Festiwal został w tym roku poszerzony o I edycję Student Film Market - pierwszych w Polsce targów branżowych szkół filmowych.Student Film Market to pierwsze w Polsce branżowe targi filmowe skierowane dla studentów szkół filmowych, absolwentów, kandydatów na studia i osób działających w branży. Nasz cel to ułatwienie nawiązywania pierwszych kontaktów wkraczającym na rynek młodym filmowcom. W projekcie uczestniczą najważniejsze polskie szkoły filmowe - Łódzka Szkoła Filmowa, Gdyńska Szkoła Filmowa, Warszawska Szkoła Filmowa, Szkoła Filmowa im. Kieślowskiego w Katowicach, oraz ważne instytucje, m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Związek Zawodowy Filmowców czy Studio Munka. Student Film Market ma być platformą dla szkół i firm, dzięki którym będą mieli szansę pozyskania nowych studentów/współpracowników, promowania swoich aktualnych działań i przedsięwzięć oraz nawiązania potencjalnych współprac.Podczas Węgiel Film Festivalu odbywać się będą warsztaty i masterclassy z topowymi polskimi i również zagranicznymi filmowcami, którzy działają obecnie na rynku. Dyrektorem Festiwalu jest Jan P. Matuszyński , reżyser filmów takich jak " Żeby nie było śladów ", " Ostatnia rodzina " czy serialu " Król ". W programie pojawi się również między innymi Tomasz Ziętek , aktor znany ostatnio z filmu " Hiacynt ", Ewa Puszczyńska , producentka m.in. filmów Pawła Pawlikowskiego , czy reżyserzy Piotr Domalewski Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.W przypadku warsztatów obowiązują zapisy poprzez stronę Festiwalu: wff.us.edu.pl