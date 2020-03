37 lat temu Timothy Hutton zgwałcił 14-latkę?

Getty Images © Vincent Sandoval



Lista hollywoodzkich gwiazd, oskarżonych o seks z osobą nieletnią, znów się powiększyła. Przed zarzutami o zgwałcenie 14-latki broni się właśnie aktor Timothy Hutton Do wydarzenia miało dojść w 1983 roku, kiedy aktor (już po zdobyciu Oscara za) pracował na planie. On i jego dwóch towarzyszy spotkało grupę młodych dziewczyn. Wśród nich była Sera Johnston, która miała 14 lat, ale początkowo udawała, że ma 17. Hutton i jego znajomi zaprosili dziewczyny do jego pokoju hotelowego, gdzie polał się alkohol, a flirt zamienił się w bardziej natarczywe awanse seksualne.W pewnym momencie Hutton i jeden z jego znajomy wzięli Sarę Johnston do oddzielnego pokoju, gdzie zaczęli ją rozbierać. Pierwszy zaczął Hutton . Dziewczyna uznała wtedy, że sprawy poszły za daleko i przyznała się, że ma 14 lat (zdarzenie miało miejsce w Kanadzie, gdzie seks legalnie można uprawiać z osobami od 16 roku życia). Kiedy to nie poskutkowało, desperacko próbowała wymyślić inny powód, by Hutton zaprzestał swoich działań. Aktor podobno jej nie słuchał. Po aktorze gwałtu dokonał drugi mężczyzna, który wcześniej wszystko obserwował i nie reagował na obiekcje 14-latki.Johnston przyznała, że w tamtym czasie nie odważyła się na oskarżenie laureata Oscara. Postanowiła uznać całe wydarzenie za złe pierwsze doświadczenie seksualne i ułożyć sobie normalne życie. Odwagi, by powiedzieć prawdę, nabrała po tym, jak usłyszała o Brytyjce, która oskarżyła Harveya Weinsteina o napaść seksualną. Johnston zgłosiła sprawę policji w Vancouver w ubiegłym roku. Świat dowiedział się o niej dopiero teraz za sprawą artykułu opublikowanego na portalu BuzzFeed News.Jedna z kobiet, która 37 lat temu została wraz z Johnston zaproszona do pokoju hotelowego Huttona , a z którą ofiara nie utrzymuje obecnie kontaktów, potwierdziła jej historię. Twierdzi, że widziała, jak aktor zabiera Johnston do sąsiedniego pokoju, a potem słyszała jęki bólu. Mówi, że nie mogła nic zrobić, ponieważ w tym czasie zajęta była odrzucaniem awansów drugiego mężczyzny.Inny aktor, Réal Andrews , miał również potwierdzić, że Hutton był feralnej nocy w pokoju hotelowym. Jednak w złożonych pod przysięgą zeznaniach powiedział, że nie był świadkiem żadnych niewłaściwych zachowań ze strony gwiazdora.Sam Hutton kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom. Jego zdaniem jest to po prostu szantaż i próba wymuszenia pieniędzy. Podobno w ubiegłym roku były chłopak Johnston miał się skontaktować z drugim ze sprawców rzekomego gwałtu i zażądał od niego pieniędzy. Sama Johnston po wynajęciu prawniczki rozpoczęła negocjacje w sprawie ugody. Początkowo zgodziła się na zadośćuczynienie w wysokości 135 tysięcy dolarów. Kiedy jednak zorientowała się, że zgodnie z ugodą aktor będzie mógł zaprzeczać, że zrobił cokolwiek nagannego, odrzuciła ofertę. Hutton wynajął dwie kancelarie do walki o oczyszczenie swojego imienia z zarzutu o gwałt i pedofilię.