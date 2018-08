BIULETYN: "Venom" i "Apostoł" na nowych plakatach

Do sieci trafił japoński plakat komiksowego widowiska. [za: Bloody Disgusting] Jamie-Lynn Sigler zagra jedną z głównych w horrorze/thrillerze. Zagra Abby - kobietę, której przyjaciółka wraz z chłopakiem wybrała się na weekend do leśnej chatki. Para nie wie, że wybrana została na zwierzynę łowną dla uprzywilejowanych bogaczy. Kiedy Abby się o tym dowiaduje, postanawia ruszyć przyjaciółce na pomoc. [za: Deadline] Lakeith Stanfield zagra główną rolę w ekranizacji komiksu. Oryginał jest uwspółcześnioną wariacją na temat "Romea i Julii". Akcja przeniesiona została do Brooklynu lat 80. ubiegłego wieku, a głównym bohaterem jest Tybalt. [za: Deadline] Timothy Hutton dołączył do obsady serialu. Zagra w odcinku pilotowym prezydenta Stanów Zjednoczonych z czasów poprzedzających kataklizm, w wyniku którego wyginęły praktycznie wszystkie samce ssaków. [za: Deadline] Björn Runge szykuje nowy film. Projekt nosi tytułi jest inspirowany prawdziwą historią Abrahama i Reginy Tauberów, którzy zakochali się w młodym wieku, lecz zostali rozdzieleni po inwazji Niemiec na Polskę. Autorem scenariusza jest Stephen Glantz . [za: Variety]Netflix zaprezentował pierwszy plakat nowego filmu Garetha Evansa . Obraz będzie miał swoją premierę w październiku. [za: Collider] Carrie Preston znalazła się w obsadzie niezależnego filmu, który wyreżyseruje Bastian Gunther. Wcieli się w organizatorkę konkurs polegającego na tym, że 20 uczestników ma jedną ręką dotykać samochodu Chevy Avalanche. Oderwanie dłoni choćby na sekundę kończy się dyskwalifikacją. Ten, który zostanie jako ostatni, wygra samochód. [za: Deadline] Agnes Bruckner pojawią się w niezależnym filmie. Obraz opowie o ostatnich dniach życia żony O.J. Simpsona. [za: Deadlilne] Jared Stern napisze scenariusz i wyreżyseruje dla Warner Bros. animację. Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że obraz inspirowany jest komiksami DC Comics opowiadających o niezwykłych zwierzęcych pupilach superbohaterów. [za: Collider] Ophelia Lovibond dołączyła do obsady filmu "Timmy Failure". Obraz powstanie dla Disneya na bazie książek Stephana Pastisa opowiadających o chłopcu oraz jego przyjacielu, niedźwiedziu polarnym imieniem Failure, którzy przeżywają wspólnie niesamowite przygody. [za: Deadline] Austin Abrams zagra jedną z głównych ról w serialu platformy Hulu. Będzie to nowa ekranizacja książki Breta Eastona Ellisa wydanej w Polsce pod tytułem. Akcja rozgrywa się w środowisku niezależnej, zamożnej młodzieży z Los Angeles. Świeżo upieczony student Clay wraca na czas ferii do rodzinnego Beverly Hills. Tu spotyka swoich dawnych przyjaciół, którzy właśnie "wydorośleli" i wiodą beztroskie, przepełnione alkoholem i narkotykami życie... [za: Deadline]