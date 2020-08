4. sezon "Fargo" we wrześniu

Poznaliśmy nową datę premiery długo oczekiwanego, czwartego sezonu. To 27 września bieżącego roku. To właśnie wtedy zobaczymy dwa pierwsze odcinki serii - obydwa wyreżyserowane przez twórcę cyklu, Noah Hawleya Serial miał pierwotnie trafić na antenę 19 kwietnia. Jednak z powodu pandemii koronawirusa, prace zostały wstrzymane. Udało się do tamtej pory zrealizować 8 z 11 odcinków. Teraz ekipa dokończy pracę - finałowa partia zdjęć już ruszyła w Chicago, później rozpoczną się czynności post-produkcyjne.Akcja nowego sezonu będzie rozgrywać się w latach 50. w Kansas City w stanie Missouri. Będzie to miejsce, w którym krzyżują się drogi dwóch imigranckich społeczności – Włochów i Afroamerykanów z południa uciekających przed rasistowskim prawem Jima Crowa. Obie poszukują spełnienia swojego amerykańskiego snu, krocząc przestępczą ścieżką. By utrzymać między sobą pokój, największe rodziny wymieniają się swoimi najstarszymi synami.W roli głównej zobaczymy Chrisa Rocka . Partnerować mu będą m.in. Timothy Olyphant