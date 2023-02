8 powodów, żeby w lutym zakochać się w kinie!

Czy chodzi o randkę w kinie? Nie tym razem… Miłość ma różne oblicza, tak samo jak repertuar filmowy, a prawdziwy kinoman nie tylko walentynkami żyje! W lutym jest przynajmniej osiem powodów, żeby pójść do kina i zakochać się w premierze oglądanej na wielkim ekranie!To piętnasty film w karierze M. Night Shyamalana - twórcy takich filmów jak: " Szósty zmysł ", " Split " czy " Old ". W horrorze, które wchodzi do kin 3 lutego, Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.Nieustraszeni bohaterowie już 10 lutego wyruszą na Daleki Wschód, aby z pomocą swojego magicznego wywaru uratować chińską Cesarzową. Główne role w opowieści odegrają Guillaume Canet Gilles Lellouche , a na ich drodze ponownie staną: władca Rzymu oraz królowa Egiptu, w których wcielili się odpowiednio Vincent Cassel oraz Marion Cotillard To już naprawdę 25 lat… Z tej okazji w lutym na wielki ekran kin sieci Multikino powróci melodramat wyreżyserowany przez Jamesa Camerona . Tym razem uczestnicy seansu nie tylko ponownie przeniosą się do 1912 roku, gdy brytyjski statek Titanic wyruszy w swój dziewiczy rejs do USA, ale dodatkowo całą historię zobaczą w 3D!Hejtujesz Święto Zakochanych? Przyjdź 10 lutego do Multikina na NMF: Antywalentynkowy Maraton Horrorów! Zabierz znajomych i przekonajcie się, że serce może i jest symbolem miłości, ale przede wszystkim bardzo efektownie tryska krwią, kiedy wgryza się w nie potwór… a kiedy w końcu przestaje bić, jego właściciel sam może zamienić się w jakąś przerażającą istotę straszącą zza grobu…Znana przede wszystkim z roli Daenerys Targaryen w " Grze o tron Emilia Clarke debiutuje w nowej wersji ponadczasowej opowieści o miłości oraz samotności autorstwa Antona Czechowa. Dzięki retransmisji spektaklu już 16 lutego w wybranych Multikinach będzie można zobaczyć historię młodej kobiety desperacko poszukującej sławy i drogi ucieczki. Młodego mężczyzny usychającego z tęsknoty za kobietą swoich marzeń. Aktorki walczącej z upływem czasu. W odosobnionym wiejskim domu znaleźć można tylko zniszczone marzenia, utracone nadzieje i złamane serca.Już 17 lutego superbohaterowie Scott Lang i Hope Van Dyne powracają jako Ant-Man Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope oraz córką Scotta będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe. W kinach sieci Multikino bilety są w przedsprzedaży już od 3 lutego!Dramat zdobył nagrodę Critics' Choice oraz Nagrodę Specjalną MFF W WENECJI - BIENNALE CINEMA oraz 23 nominacje! To historia, w której od 17 lutego będzie można się zatracić podczas seansu w Multikinie!24 i 25 lutego oraz 1 marca w wybranych kinach sieci Multikino będzie można zobaczyć anime " Sword Art Online. Scherzo of Deep Night " przedstawiające kontynuację przygód Asuny w wirtualnej rzeczywistości, gdzie "Game Over" oznacza śmierć również w prawdziwym życiu. Bilety na pokazy w Multikinie już są w sprzedaży.