8.IX w kinie Iluzjon: Gdańsk ’82. Festiwal, który się nie odbył

Przed nami ostatni, pełen filmowych wrażeń dzień festiwalu Gdańsk ’82 w kinie Iluzjon - wydarzenia upamiętniającego polskich twórców oraz wielkie dokonania rodzimego kina, które w okresie swojego powstania nie mogły zostać należycie docenione z powodu dramatycznych wydarzeń politycznych.W czwartek 8 września o godzinie 15:00 zapraszamy na dyskusję wokół premiery najnowszego numeru historyczno-filmowego kwartalnika "Pleograf". W spotkaniu, które poprowadzi Mikołaj Mirowski, redaktor naczelny pisma, udział wezmą: prof. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. Krzysztof Kornacki, dr Paweł Jaskulski.Treść towarzyszącego festiwalowi wydania Pleografu pozwoli na stworzenie pełniejszego obrazu tego epizodu (lata 1981-1982) w historii kina polskiego, znaczonego co najmniej kilkunastoma wybitnymi dziełami, takimi jak: " Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego , " Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego , " Danton Andrzeja Wajdy czy " Kobieta samotna W najnowszym numerze pisma poszukujemy odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób wydarzenia polityczne wpłynęły na produkcję filmów? Jak odbiły się na poglądach, ścieżkach życiowych i losach ludzi kina? Jak zmieniła się polska kinematografia po wprowadzeniu stanu wojennego? Jak mogłaby wyglądać historia polskiego kina – i szerzej, polskiej kultury – gdyby festiwal odbył się w 1982 roku, a wszystkie filmy trafiłyby od razu do dystrybucji?Filmoznawcy zgodnie podkreślają, że gdyby Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku odbył się we wrześniu 1982 roku, mógłby stać się jedną z najświetniejszych edycji w całej historii festiwalu. Niestety wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku brutalnie przerwało okres, który prof. Tadeusz Lubelski nazwał "genialnym sezonem" w historii kina polskiego. Już samo sformułowanie "genialny sezon" wymusza niejako dokładniejsze zbadanie jakości polskiego kina w tamtym czasie i niesprawiedliwości dziejowej, jaka spotkała wówczas polskich filmowców. Pamiętajmy, że, choć niektóre dzieła wyprodukowane w latach 1981-1982 zostały pokazane podczas późniejszych edycji festiwalu (przede wszystkim w 1984 roku), inne na długie lata trafiły na półki, bądź też w ogóle nie znalazły się w dystrybucji kinowej.W czwartek w ramach festiwalu odbędą się projekcje " Przypadku Krzysztofa Kieślowskiego oraz " Dantona Andrzeja Wajdy . Po seansach zapraszamy na rozmowę pt.: "Przypadek w historii". Spotkanie z prof. Krzysztofem Kornackim poprowadzi Mateusz Werner.Program:15:00 Promocja nowego numeru "Pleografu" – spotkanie prowadzi Mikołaj Mirowski, redaktor naczelny pisma, udział wezmą: prof. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. Krzysztof Kornacki, dr Paweł Jaskulski16:00 Przypadek , reż. Krzysztof Kieślowski , 1981, 122 min, SALA STOLICA18:00 Danton , reż. Andrzej Wajda , 1982, 136 min, SALA STOLICA20:15 "Przypadek w historii" – rozmowę z prof. Krzysztofem Kornackim prowadzi Mateusz Werner