"Snowpiercer" zjeżdża do zajezdni. Gdzie trafił finałowy sezon?

Co z czwartym sezonem "Snowpiercera"?

O czym opowiada "Snowpiercer"? Zobacz zwiastun

Prawa do " Snowpiercera " trafiły do AMC. Pierwsze trzy sezony pojawią się na platformie AMC+ jeszcze w tym roku. Emisja czwartego, będącego zwieńczeniem historii, zaplanowana jest na początek 2025 roku. Showrunner Paul Zbyszewski skomentował to tak:Inspiracją dla twórców serialu " Snowpiercer " był film " Arka przyszłości " w reżyserii Joona-ho Bonga , laureata Oscara za " Parasite ". Produkcja zadebiutowała w 2020 roku. Jej gwiazdami byli Jennifer Connelly Sean Bean . W pozostałych rolach m.in. Daveed Diggs Siedem lat po tym, jak świat zamienił się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrążając nieustannie świat, Snowpiercer ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, a ubodzy w ogonie. Oto opowieść o tym, co się dzieje, kiedy ciemiężeni przez całe życie ludzie postanawiają stawić opór i podnieść bunt.