Ironia losu. Upały przerywają pracę nad serialem "Snowpiercer"

Udary słoneczne na planie serialu "Snowpiercer"

"Snowpiercer" dobiega końca

Zwiastun trzeciego sezonu serialu "Snowpiercer"

Dramatyczne zmiany klimatu zaczynają wpływać na pracę ekip filmowych. Dowodów na to dostarczył plan serialu " Snowpiercer ", którego akcja dzieje się przecież na Ziemi po fali dramatycznych zmian klimatycznych.W Kolumbii Brytyjskiej trwają właśnie prace nad czwartym sezonem serialu SF " Snowpiercer ". Prace musiały zostać wstrzymane, ponieważ upał był tak duży, że zaczął doskwierać ludziom. Producenci wznieśli specjalne namioty chłodzące, ale to nie pomogło. Według doniesień kilkanaście osób z różnymi objawami przegrzania i udarów słonecznych trafiła do lokalnych szpitali.Z tego też powodu w czwartek prace zostały zakończone wcześniej, a producenci ogłosili przerwę do czasu zelżenia upałów.W czerwcu stacja TNT ogłosiła, że kręcony obecnie czwarty sezon będzie ostatnim.Inspiracją dla serialu był film " Snowpiercer: Arka przyszłości " w reżyserii Joona-ho Bonga , laureata Oscara za " Parasite ". Produkcja zadebiutowała w 2020 roku. Jej gwiazdami byli Jennifer Connelly Sean Bean . W pozostałych rolach m.in. Daveed Diggs Siedem lat po tym, jak świat zamienił się w skute lodem pustkowie, ostatni pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu o nazwie Snowpiercer. Okrążając nieustannie świat, Snowpiercer ciągnie 1001 wagonów podzielonych na klasy: bogaci jadą z przodu, a ubodzy w ogonie. Oto opowieść o tym, co się dzieje, kiedy ciemiężeni przez całe życie ludzie postanawiają stawić opór i podnieść bunt.