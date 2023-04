Adaptacje gry "Street Fighter" już w drodze

"Street Fighter" – co to za gra?

"Street Fighter 6" – zapowiedź







Prawa do ekranizacji serii gier " Street Fighter " zostały sprzedane i trafiły do Legendary Entertainment odpowiedzialnego m.in. za realizację kinowej " Diuny ". Studio może teraz kręcić zarówno filmy fabularne, jak i produkcje telewizyjne oparte na kultowej grze. I choć są to dopiero pierwsze kroki na długiej drodze do realizacji filmu bądź serialu, możemy być pewni, że powstaną. Gry stały się bowiem w ostanim czasie dla Hollywood nową kopalnią pomysłów. Dość wymienić: " Uncharted ", " Assassin's Creed ", " The Last of Us " czy " Halo ".Pierwsza gra z serii bijatyk zadebiutowała na automatach w 1987 roku. Jej autorzy, japońska firma Capcom, skonwertowali ją następnie także na inne platformy. Od czasu swojego debiutu " Street Fighter " sprzedał się w ponad 49 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się jedną z najbardziej znanych i najbardziej dochodowych serii gier wideo wszech czasów. Najnowsza szósta część – " Street Fighter 6 " – będzie miała swoją premierę w czerwcu tego roku.Zobaczcie jej zapowiedź.