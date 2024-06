KO! Reżyserzy "Mów do mnie!" nie nakręcą "Street Fightera"

Reżyserzy "Mów do mnie!" wybrali horror dla A24

Getty Images © Chris Hyde



Historia ekranizacji "Street Fightera"

Zwiastun filmu "Street Fighter: Legenda Chun-Li"

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, problemem okazał się napięty grafik Australijczyków. Legendary i Capcom liczyli na szybkie rozpoczęcie zdjęć do. Bracia Philippou nie są jednak na razie dostępni, ponieważ jeszcze w tym miesiącu zaczynają zdjęcia do horroru, który realizują dla studia A24.W związku z tym producenci filmumuszą znaleźć nowego reżysera. Na razie nie znamy nazwisk kandydatów.Pierwsza gra z cykluzadebiutowała na automatach w 1987 roku. Rozgrywka była prosta i polegała na biciu przeciwników.Seria szybko zdobyła popularność, co oczywiście sprawiło, że zainteresowali się nimi filmowcy. Najpierw zaczęto kręcić animacje (jak " Geori-eui Mubeopja " z 1992 roku).Na pierwszą aktorską hollywoodzką wersję musieliśmy czekać do 1994 roku. Gwiazdą filmubył ulubieniec wszystkich fanów kina kopanego Jean-Claude Van Damme W 2009 roku podjęto próbę reaktywacji filmowej serii. Za kamerąstanął Polak Andrzej Bartkowiak . Film miał być początkiem całego uniwersum, jednak został tak źle przyjęty przez fanów, że plany szybko porzucono.Capcom powróciło do pomysłu nowego filmu, kiedy ekranizacje gier zaczęły zyskiwać na popularności. Czy uda się koncernowi spieniężyć aktualnie panującą modę? Czas pokaże.