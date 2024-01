"Barbie" nie dostanie Oscara za scenariusz oryginalny. Dlaczego?

Akademia zmienia zdanie. "Barbie" nie ma scenariusza oryginalnego

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zdecydowała, żeDecyzja Akademii zaskakuje. Przez ostatnie tygodnie. Nawet Gildia Scenarzystów, która ma bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące swoich nagród, nie miała nic przeciwko. Może więc dojść do niecodziennej sytuacji, w którejotrzyma nagrodę scenarzystów za scenariusz oryginalny i Oscara za scenariusz adaptowany.Choć jest to decyzja zaskakująca, to nie jest to precedens. W przeszłości Akademia podejmowała już podobnie komplikujące sytuację postanowienia. Po raz ostatni miało to miejsce przy okazji filmu. Obraz miał walczyć w kategorii scenariusz oryginalny, ale Akademia przerzuciła go do scenariuszy adaptowanych uzasadniając to istnieniem sztuki, która stanowiła inspirację. To, że sztuka ta nigdy nie ujrzała światła dziennego, nie miało znaczenia.