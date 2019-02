Albert Finney nie żyje

Getty Images © Fox Photos



W wieku 82 lat po krótkiej chorobie zmarł wybitny brytyjski aktor Albert Finney W trakcie trwającej ponad pół wieku kariery zagrał w ponad 50 filmach i serialach. Był pięciokrotnie nominowany do Oscara, zdobył trzy Złote Globy, dwie nagrody BAFTA, Emmy oraz wyróżnienia na festiwalach w Berlinie i Wenecji. Finney przyszedł na świat 9 maja 1936 roku w Charlestown. Aktorskie wykształcenie zdobył w prestiżowym Royal Academy of Dramatic Arts. Przełomem w karierze okazał się występ w słynnym filmie Karela Reisza (1960). Dramat o losach młodego robotnika uważa się za jeden z najważniejszych tytułów nurtu "młodzi gniewni" w brytyjskim kinie.W 1963 roku Finney zagrał tytułową rolę w kostiumowej komedii, za którą otrzymał pierwszą nominację do Oscara. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła również jego kreacje w(1974),(1983),(1984) oraz(2000).Aktor po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2012 roku w bondowskim. Inne znane filmy z jego udziałem to m.in.. W 1984 roku Finney zagrał Karola Wojtyłę w telewizyjnej produkcji