Alec Baldwin ojcem Batmana w "Jokerze"

Portal Deadline ogłosił, że do obsady komiksowego widowiskadołączył Alec Baldwin . Oficjalnie poinformowano jedynie, że zagra postać drugoplanową. Wszyscy są jednak zgodni, że przypadła mu rola Thomasa Wayne'a.Na to, że chodzi o ojca Bruce'a Wayne'a (Batmana), wskazał w swoim tweecie Jeff Sneider z portalu Collider. Przy okazji ujawnił, że Baldwin nie był pierwszym kandydatem do tej roli. Sneider twierdzi, że wcześniej zaoferowano ją Viggo Mortensenowi , który jednak oferty nie przyjął.Oficjalnie fabułanie została ujawniona. Nieoficjalnie wiemy, że Thomas Wayne odegra znaczącą rolę w przemianie głównego bohatera z komika w króla zbrodni miasta Gotham. Jego pracownicą była bowiem matka Jokera, teraz kobieta zgorzkniała, która nie jest zachwycona tym, jaki los przypadł jej w udziale.Zdjęcia dozaczną się już za chwilę. Pierwszy klaps padnie 10 września. Za kamerą stanie Todd Phillip s, a przed nią pojawią się: Joaquin Phoenix (jako Joker), Robert De Niro trafi do kin w październiku przyszłego roku.