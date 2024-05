Amazon Prime Video i jego "Obsesja" na punkcie zbrodni i seksu

Serial erotyczny "Obsession" dla Amazon Prime Video

Dove Cameron w zwiastunie "Schmigadoon!"

Bohaterami "Obsession" są Oliver (Jogia) i Ciara (Cameron), którzy wpadają na siebie w supermarkecie i z miejsca się w sobie zakochują. I to bardzo. Po 56 dniach od ich zapoznania do mieszkania Olivera przyjeżdża policja, a w środku odnajduje ciało poddane celowemu rozkładowi. Kto nie żyje i kto kogo zabił? Serial będzie szukał odpowiedzi na to pytanie, cofając się do kluczowych momentów z bardzo intensywnego i, jak się okazuje, burzliwego związku bohaterów.