Maika Monroe i Dane DeHaan w serialu o koszmarze carpoolingu

), Dane DeHaan ) i Avan Jogia ) zagrają w serialu, który powstaje dla nowego serwisu Quibi.Będzie to opowieść o kobiecie, dla której carpooling staje się najgorszym koszmarem. Do jej samochodu wsiada bowiem tajemniczy pasażer. Ich wspólna 12-godzinna podróż będzie istną zabawą w kotka i myszkę.Scenarzystką i reżyserką serialu jest Veena Sud ).Quibi to nowa inicjatywa Jeffreya Katzenberga . Skierowana do nastolatków platforma ma zadebiutować w kwietniu 2020 roku i opierać się na krótkich materiałach wideo. W przeciwieństwie do Netfliksa czy Hulu, będzie ona dostępna jedynie za pośrednictwem smartfonów.