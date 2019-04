BIULETYN: "Avengers: Koniec gry" na nowej grafice

Pojawiła się nowa grafika promująca widowisko[za: Comic Book Movie]Netflix zamawia drugi sezon serialu. Będzie miał sześć odcinków i zadebiutuje w przyszłym roku. [za: Variety] Adrienne Barbeau dołączyli do obsady serialu-antologii. Pojawią się w odcinku inspirowanym twórczością Stephena Kinga. [za: Slash Film] Ed Oxenbould zagrają główne role komedii o dorastaniu, którą wyreżyseruje Dan Mazer. Akcja filmu osadzona została w latach 80. Jej bohaterem będzie nastolatek, szkolny outsider. Postanawia to zmienić "zamawiając sobie" idealnego przyjaciel - ucznia z wymiany. Niestety marzenia chłopaka legły w gruzach, kiedy w jego progach staje ucieleśnienie jego największych koszmarów: cuchnący wodą kolońską, palący szluga za szlugiem, mający obsesję na punkcie seksu młodzieniec, który szybko staje się najpopularniejszą osobą w okolicy. [za: Deadline]Po 25-letniej przerwie Matty Rich nakręci film. Będzie to thriller pod tytułem. Jego gwiazdą został T.I. , który wcieli się w popularnego prowadzącego program radiowy. Przypadkowe spotkanie ze słuchaczką wywróci jego życie do góry nogami. [za: The Hollywood Reporter] Joe Berlinger planuje nakręcić dwa filmy o Jamesie Lawsonie, przyjacielu Martina Luthera Kinga, który przez lata próbował wymusić otwarcie nowego śledztwa w sprawie morderstwa pastora i bojownika o prawa czarnoskórych mieszkańców Ameryki. Jeden z filmów -- będzie fabułą. Drugi planowany jest jako dokument. [za: Deadline] Jason Alexander dołączył do obsady serialu stacji FOX. Użyczy głosu animowanej postaci zwanej Panem Myszą. Jest to postać z książek dla dzieci autorstwa głównego bohatera serialu, która zaczyna się pojawiać pisarzowi w realnym życiu. [za: The Hollywood Reporter]Lionsgate Television planuje serial limitowany na 20. rocznicę ataku terrorystycznego 11 września. Fabuła powstanie na bazie książki. [za: Deadline]Netflix zamawia dwa hiszpańskie seriale. Pierwszym będzie, czyli ekranizacja powieści Harlana Cobena . Książkowy Matt Harper zmieni się w Mateo - mężczyznę, który przed dziewięcioma laty próbował przerwać bójkę i zabił człowieka. Teraz w końcu jego życie zaczyna się układać. Żona jest w ciąży. Mają się przeprowadzić do domu marzeń. Jednak szokujący telefon z komórki żony zniszczy jego życie po raz drugi. Drugi serial nosi tytułi będzie ekranizacją opowiadania Jacka Londona Będzie to historia Victora (w tej roli Luis Tosar ), bogaty biznesmen, który w dziwaczny sposób szantażowany jest przez tajemniczą organizację. Grozi ona, że będzie zabijać przypadkowe osoby tak długo, aż ten nie zgodzi się oddać tego, czego od niego żądają. [za: Deadline]