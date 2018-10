American Film Festival: Siła dokumentu

Amerykańskie kino dokumentalne jest na fali – o czym świadczą zarówno nagrody na festiwalach, jak i znakomite wyniki box officeu. Na tegorocznej edycji American Film Festival zaprezentujemy najciekawszy wybór współczesnych dokumentów z USA; portrety niezwykłych ludzi, którzy tworzą ten zaskakujący kraj. W programie Special Docs i American Docs znajdą się m.in.– nagrodzona w Toronto opowieść o żywej legendzie wspinaczki bez asekuracji – Aleksie Hannoldzie, "Chef Flynn" – portret zawrotnej kariery młodziutkiej gwiazdy świata kulinariów,– historia słynnej surferki, której kariery nie przerwał atak rekina, czy– spotkanie z najbardziej sympatycznym i wyluzowanym spośród hollywoodzkich gwiazdorów. Jeszcze do najbliższej niedzieli,, trwa sprzedaż karnetów na festiwal.Poznajcie człowieka, który za nic ma prawo grawitacji. Alex Hannold to światowej sławy wspinacz free-solowy (wspinający się bez asekuracji i zabezpieczeń), raz po raz bijący kolejne rekordy wysokości i wytrzymałości., dokument nagrodzony przez publiczność na prestiżowym festiwalu w Toronto, to złożony portret zarówno samej postaci Hannolda, jak i nieoczywistej, często zaskakującej filozofii wspinaczki. Film autorstwa Jimmyego China Elizabeth Chai Vasarhelyi daleki jest od uproszczeń i sensacyjnego tonu, oferując w zamian pełnokrwiste postaci, fenomenalne zdjęcia gór i niecodzienną opowieść o sile pasji.może pochwalić się także najlepszą średnią wpływów z biletów ze wszystkich tegorocznych filmów w zestawieniu amerykańskiego box officeu, choć na ekranach znalazł się dopiero 28 września.) to kolejna postać – obok Aleksa Hannolda – która gotowa jest dokonać rzeczy niewiarygodnych w oczach zwykłych śmiertelników. W wieku 13 lat, w efekcie ataku rekina Hamilton straciła ramię. Pomimo tej tragedii, nie zmalał jej hart ducha: dziś jest jedną z najsłynniejszych surferek na świecie. Podobnie jak w przypadku, w filmie autorstwa Aarona Liebera nie znajdziemy taniej sensacji –to wnikliwy, wielobarwny portret silnej kobiety.Potęga pasji zaprowadziła na szczyt również młodziutkiego Flynna McGarryego – tytułowego bohatera filmu). W dokumencie Camerona Yatesa obserwujemy eksplozję kariery amerykańskiego nastolatka, który szturmem zdobył ekstremalnie wymagający świat nowojorskich restauracji. Wspierała go w tym bohaterka drugiego planu, czyli matka, której postać kieruje opowieść o spełnionym amerykańskim śnie w stronę psychologicznego thrillera. Tym samym Chef Flynn to w równym stopniu rzecz o samorodnym talencie, jak i o rodzicielstwie czy skomplikowanych rodzinnych relacjach. Całość doskonale przyprawiają wątki poruszające tematy: edukacji (jak rozwijałyby się dzieci, gdyby pozwolić im robić to, co naprawdę je interesuje?), konkurencji w restauratorskiej profesji (błyskawiczny sukces młodego kucharza jest nie w smak wielu szefom), czy roli mediów, które z równą łatwością kreują co niszczą gwiazdy.Bohater kolejnego dokumentu nie jest ani profesjonalnym wspinaczem, ani też surferem, a jego talenty kulinarne nie są znane szerokiemu odbiorcy. Choć jest wielką gwiazdą Hollywoodu, na co dzień pozostaje jedną z najbardziej sympatycznych, wyluzowanych i jednocześnie szalonych osób, jakie kiedykolwiek stąpały po amerykańskiej ziemi. Mowa o Billu Murrayu – bohaterze takich przebojów jakczy. W filmie) nie śledzimy jednak jego aktorskiej kariery, ale poznajemy go jako żywą "legendę miejską" – człowieka, który – ot tak – potrafi przyjść niezapowiedziany na losowo wybrany wieczór kawalerski, dołączyć się do parkowej rozgrywki w piłkę z absolutnymi nieznajomymi czy na jedną noc zostać barmanem w wybranej knajpie (gdzie każdemu stawia shoty tequili – niezależnie od złożonego zamówienia). Film Tommyego Avallonea to także portret niezwykle wrażliwego i inteligentnego człowieka, który z powodzeniem mógłby uczyć nas "jak dobrze żyć".Flynn McGarry, bohater filmu, będzie specjalnym gościem American Film Festival. Wspólnie z Justyną Słupską-Kartaczowską (szefową kuchni i właścicielką restauracji jadka) oraz Mariuszem Kozakiem (szefem kuchni Hotelu Monopol) i całą hotelową załogą przygotuje wyjątkowe menu. Wśród dań znajdą się również te znane z filmu. Do kolacji przygotowany zostanie specjalny, o którym opowie sommelier hotelu. Wrocławski pokaz i kolacja to pierwsza i wyjątkowa w Polsce okazja spotkania z fascynującym młodym człowiekiem i sprawdzenia jego kulinarnego talentu, który rozwija od dziesiątego roku życia. Kolejnego dnia Flynn przygotuje podobną kolację w Warszawie.