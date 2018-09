9. American Film Festival: hity z Toronto i Sundance

Hity Sundance –, genialny Nicolas Cage w odjechanejoraz historia jednego z najbardziej zuchwałych napadów w historii USA –– ujawniamy nowości, które znajdą się w programie tegorocznego American Film Festival. Trwa sprzedaż karnetów i akredytacji festiwalowych.9. edycja AFF rozpocznie się za nieco ponad miesiąc (). W oczekiwaniu na spotkanie ze wszystkimi stanami kina prezentujemy 5 nowości, które zobaczymy w trakcie festiwalu. Tima Wardlea zdobył nagrodę Specjalną Jury na festiwalu Sundance. To jeden z tych filmów, który pozostawia wrażenie, że życie pisze najbardziej niewiarygodne scenariusze. Robert, Edward i David to jednojajowe trojaczki, rozdzielone w wieku 6 miesięcy. Ich wspólne spotkanie to jedno z najpiękniejszych, najbardziej poruszających i jednocześnie zaskakujących wydarzeń, jakie kiedykolwiek zarejestrowała kamera. Z kolei powód ich rozstania to mrożąca krew w żyłach tajemnica.Pokazywany także na Sundance i także oparty na faktach film Barta Laytona (BAFTA za) to wybuchowy koktajl, w skład którego wchodzą najlepsze elementy thrillera, kryminału i opowieści o piekle małomiasteczkowej nudy. Czwórka studentów chce odmienić swoje monotonne życie – w tym celu postanawia zrabować bezcenne dzieło z uniwersyteckiej biblioteki. Ich skok przechodzi do historii jako jeden z najbardziej zuchwałych napadów w historii USA. Konstruując precyzyjny "heist movie" i przeprowadzając wywiady z dziś już starszymi (faktycznymi) "kryminalistami", Layton opowiada także na wskroś współczesną historię o braku perspektyw i przejmującym uczuciu pustki wśród amerykańskiej młodzieży.w reżyserii Desiree Akhavan to uniwersalna opowieść o opresyjnym społeczeństwie, które próbuje wmówić nam, jak żyć i kogo kochać. W roli tytułowej brawurowa Chloë Grace Moretz ) jako nastolatka wysłana na przymusową terapię "leczenia z homoseksualizmu". W szerszym kontekście to osadzona w latach 90. (choć ośrodki takie działają w kilku stanach do dziś) inteligentna opowieść o potrzebie wolności, tolerancji i poszukiwaniu własnej tożsamości. Akhavan pokazuje możliwie szerokie spektrum ludzkich uczuć emocji i samej miłości – zaznaczając, że zakochujemy się przede wszystkim w człowieku. Film, będący adaptacją popularnej w USA powieści Emily M. Danforth , został wyróżniony Główną Nagrodą Jury na festiwalu Sundance.Dwa kolejne filmy to jedne z najbardziej cenionych thrillerów tego roku: oba miały premierę na Sundance, następnie były pokazywane w Cannes i Toronto. Obie historie są opowiedziane z przymrużeniem oka i rozszerzają granice gatunku. Sama Levinsona , prezentowany na Sundance, a także w sekcji Midnight Madness prestiżowego festiwalu w Toronto, to portret amerykańskiego szaleństwa na miarę XXI wieku; hipnotyzująca i przerażająca opowieść o agresji, która przeniosła się z mediów społecznościowych bezpośrednio na ulice. Cztery uczennice szkoły w niewielkim Salem zostają oskarżone o upublicznienie najgłębszych sekretów całej społeczności. Od słów do czynów wiedzie niedługa droga: nienawistne komentarze z Facebooka czy Twittera szybko zamieniają się w naładowane karabiny. Efekt? Obłęd i czarny humorspotyka koszmary senne Michaela Moore'a Jednym z bezkonkurencyjnych hitów Sundance i Directors Fortnight w Cannes był wymykający się kategoryzacji, szalony filmw reżyserii Panosa Cosmatosa przypomina kampową perłę kina klasy B, odnalezioną cudem na kasecie VHS z lat 80., albo dziki, nasycony intensywnymi barwami teledysk zespołu heavy metalowego. Fabułę filmu można scharakteryzować czterema prostymi słowami: Nicolas Cage z wielką kosą. Red Miller (perfekcyjnie ekstatyczny Cage ) i tytułowa Mandy (znana m.in. z Andrea Riseborough ) są szczęśliwą parą, wiodącą spokojne życie gdzieś na odludziu. Ich anielską sielankę przerywa atak sadystycznego kultu, na czele którego stoi okrutny Jeremiah Sand ( Linus Roache , gwiazda serialu). Mandy zostaje porwana, a Red – nie zastanawiając się długo – przygotowuje arsenał broni i rusza na ratunek.Na 9. American Film Festival zapraszamy oddo2018. Pełen program poznamy 9 października.