Animowane horrory i przegląd kina kampowego w kinie Iluzjon

Kadr z filmu "Framed", reż. Marco Jemolo

Kadr z filmu "Christine", reż. John Carpenter

Halloweenowy wieczórw kinie Iluzjon upłynie pod znakiem dobrej i pełnej grozy rozrywki, niepozbawionej jednak walorów artystycznych. Mimo, że animowane filmy krótkometrażowe nie doczekały się jak dotąd w Polsce szerokiej dystrybucji, to prężnie rozwijająca się na świecie gałąź kina. W ramach pierwszego z wieczornych pokazów będzie można zobaczyć straszne filmy pochodzące z Animafest w Zagrzebiu, jednego z najbardziej znanych i cenionych festiwali animacji. Rozmaite techniki, które wykorzystali autorzy łączy krwawość, brutalność i można je określić mianem anime gore. W drugim bloku filmów kino Iluzjon zaprezentuje najnowsze filmy nadesłane wśród zgłoszeń I Warszawskiego Festiwalu Filmów Animowanych. Składają się na nie animacje nieco mniej krwawe, ale trzymające w napięciu psychologiczne thrillery.Wszystkie animacje będą pokazywane w angielskiej wersji językowej.Szczegółowy program i więcej informacji: http://www.iluzjon.fn.org.pl/aktualnosci/info/1040/31-10-2019-pokaz-animowanych-horrorow-w-kinie-iluzjon.html Po pełnych krwawych scen animacjach w listopadzie kino Iluzjon na warsztat weźmie filmowy dorobek Johna Carpentera , twórcy otoczonego dzisiaj prawdziwym kultem, na którego filmach wychowały się i nadal wychowują pokolenia widzów. Twórca słynnych horrorów i filmów SF, które urosły do rangi klasyków i stały się inspiracją dla rzeszy filmowców, przez większość kariery nie mógł odczepić od nich łatki kina gatunku B, a u krytyków nie cieszył się nigdy zbyt dużym poważaniem. Filmom Johna Carpentera zarzucano hołdowanie najniższym instynktom, epatowanie przemocą, kicz i przerysowanie. I rzeczywiście, jego filmy dokładnie takie są. Żaden z krytyków nie przewidział jednak, że oglądane będą z nieprzemijającą przyjemnością przez kolejne dekady i staną się wyznacznikiem gatunku, przekuwając wszystkie swe najgorszych cechy – w atuty.W listopadowym cyklu Iluzjon nie pokaże jednak najbardziej kojarzonego z reżyserem filmu –, bo przypomni go pewnie niejedna telewizja. Zaprosi jednak na seanse z nie mniej słynnymi horrorami i filmami SF, wyszperanymi w archiwach FINA.W programie listopadowego przeglądu, który rozpocznie się już 3 listopada znajdą się:, USA 1983, 110 minut [taśma 35 mm], USA 1986, 100 minut [taśma 35 mm], USA 1981, 97 minut [taśma 35 mm], USA 1994, 95 minut [taśma 35 mm], USA 1984, 115 minut [taśma 35 mm]Szczegółowy repertuar na: