Antoine Fuqua ekranizuje książkę autora "Alienisty"

Getty Images © Juan Naharro Gimenez



) opowie o Amerykaninie w XIX-wiecznych Chinach. Reżyser zajmie się ekranizacją powieści Caleba Carra (inna jego książka zmieniona została w serial) pod tytułemW swojej książce Carr opowiada o burzliwym życiu amerykańskiego awanturnika Fredericka Townsenda Warda, który w latach 50. XIX wieku trafił do Chin. Zorganizował Zagraniczny Korpus Wojskowy do obrony Szanghaju przed wojskami tajpingów. Później został pułkownikiem w Armii Zielonej Flagi, a jego oddział przemianowano na Armię Zawsze Zwycięską. Powstanie tajpingów (1853-1868) było efektem kryzysu gospodarczego po I wojnie opiumowej, który doprowadził do dramatycznego wzrostu podatków i gwałtownego zubożenia ludności. Szacuje się, że zginęło w nim co najmniej 20 milionów ludzi. Fuqua wyprodukuje obraz i prawdopodobnie zajmie się również jego reżyserią.