Armie Hammer lub Alexander Skarsgård w "Niewidzialnym człowieku"?

Getty Images © John Lamparski



Getty Images © Roy Rochlin



Wszystkie znaki na ziemi i niebie sugerują, że w Universal Pictures pełną parą ruszyły przygotowania do realizacji. Niedawno informowaliśmy, że Elisabeth Moss negocjuje rolę Cecilii Kass. Teraz That Hashtag Show twierdzi, że wie, kto jest na liście faworytów do zagrania tytułowej roli.Ostateczna walka rozgrywa się podobno między dwójką aktorów. Oto oni:Bohaterem filmu będzie Adrian Griffin, miliarder-socjopata, który zarobił fortunę na kontraktach z Departamentem Obrony. Jednym z nich jest kombinezon zapewniający niewidzialność.Widowisko wyreżyseruje według własnego scenariusza Leigh Whannell Zdjęcia rozpoczną się podobno w maju.