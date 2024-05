Wszystko co wiemy o "Assassin's Creed Shadows"

Zapowiedziane podczas Ubisoft Forward w 2022 roku, "Assassin’s Creed Red" obiecało fanom to, na co czekali od dawna - przygody w kraju kwitnącej wiśni. Chociaż od momentu tamtej zapowiedzi Ubisoft niechętnie dzielił się szczegółami dotyczącymi nadchodzącej odsłony, to jednak możliwych informacji o grze dowiadywaliśmy się z przecieków. Dzięki Insider Gaming wiemy, że gra może oferować wybór dwóch bohaterów - kobietę samuraja oraz czarnoskórego shinobi, który jest zaznajomiony z credo asasynów.Wczoraj, „dzięki” pomyłce jednego z oddziałów Ubisoftu, poznaliśmy również datę premiery - gra ma zadebiutować