Autorzy "Cichego miejsca" szykują nowy film

Scenarzyści Scott Beck Bryan Woods (" Ciche miejsce ") realizują autorski projekt dla Sony - napiszą go, wyprodukują i wyreżyserują.Film nie ma jeszcze tytułu. Nie wiadomo również, o czym będzie opowiadał. Jedyne informacje dotyczą współpracy z Samem Raimim oraz jego Raimi Productions. To będzie kolejne spotkanie twórców z kultowym reżyserem - niedawno napisali i wyreżyserowali dla Quibi jeden z odcinków jego serialu "50 States of Fright".Zawrotna kariera duetu zaczęła się oczwyiście po sukcesie " Cichego miejsca ". Ich ostatnim projektem jest zeszłoroczny thriller " Dom strachów ". Byli autorami oryginalnego tekstu i stanęli za kamerą produkcji.