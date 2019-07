Będzie amerykański remake "Parasite"?

3 2 1



Większość świata nie miała jeszcze okazji obejrzeć tegorocznego zwycięzcy festiwalu w Cannes , a już po sieci krążą doniesienia o potencjalnym amerykańskim remake'uJak podaje Indiewire w CJ Entertainment, które wyprodukowało oryginał, rozważana jest opcja angielskojęzycznej wersji. Samo studio podkreśla jednak, że na chwilę obecną nie są prowadzone żadne formalne rozmowy ze stroną amerykańską.był wielkim kasowym przebojem w Korei Południowej, gdzie pojawił się tuż po premierze w Cannes . Obraz zarobił tam 67,4 mln dolarów. Najnowsze dzieło Joon-ho Bonga w połowie czerwca trafiło też do kin we Francji, gdzie zgarnęło prawie 4,5 mln dolarów. Świetnie sprzedał się również w Wietnamie, gdzie trafił do kin równocześnie zi na otwarcie zarobił prawie dwa razy więcej pieniędzy od produkcji Pixara.