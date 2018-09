Będzie remake filmu Kena Loacha. Ale którego?

Getty Images © Andreas Rentz



Znajdujący się wśród faworytów do realizacji 25. przygód Jamesa Bonda Yann Demange ) nakręci remake jednego z filmów Kena Loacha , dwukrotnego zdobywcy Złotej Palmy. Którego? To na razie pozostaje tajemnicą. Demange , wschodząca gwiazda brytyjskiego kina, pokazał w Toronto swój nowy film. W promujących go wywiadach zdradził, że przy kolejnym projekcie współpracuje już z Why Not Productions - studiem, które pracowało przy pięciu ostatnich filmach Loacha . "Zamierzamy pozostać wierni idei filmu, ale zamieniamy go w kino gatunkowe z kobietą w roli głównej. To będzie bardzo ekscytujące. To brytyjski film, który zabieramy do Ameryki" - mówił w rozmowie. Loach , który jest dla młodego reżysera mistrzem, udzielił mu błogosławieństwa, jednak sam nie będzie w żaden sposób zaangażowany w projekt. Jak myślicie, o który film legendy europejskiego kina może chodzić?