HBO przygotowuje nową serialową wersję "Skanerów" Cronenberga

"Skanerzy" – o czym opowiadają?

NA SKRÓTY – "Skanerzy"

Horror Davida Cronenberga z 1981 roku dostanie nowe życie. Telewizja HBO nakręci remake " Skanerów " w formie serialu. Do realizacji projektu zatrudnieni zostali William Bridges (autor " Czarnego lustra ") jako scenarzysta oraz Yann Demange (reżyser " Kokainowego Ricka "), który stanie za kamerą. Obaj będą przy nowych " Skanerach " pełnili także funkcje producentów wykonawczych. Wśród producentów są też twórcy serialu " The Morning Show " oraz sam David Cronenberg Tytułowi skanerzy u Davida Cronenberga to nadzwyczajni ludzie o telepatycznych i telekinetycznych zdolnościach. Fabuła skupia się na najpotężniejszym ze wszystkich skanerów – Darrylu Revoku, który chce przejąć władzę nad światem. Prywatna firma ochroniarska ConSe wysyła przeciwko niemu bezdomnego o identycznych mocach.Z niecierpliwością czekamy na więcej szczegółów. A poniżej można obejrzeć odcinek NA SKRÓTY, w którym przypominamy, dlaczego warto wracać do " Skanerów " i co w nich urzeka nas do tej pory.