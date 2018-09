Kobieta z szansą wyreżyserowania "Bonda 25"?

3 2 1



Być może nie nadszedł jeszcze czas, by Bonda zagrała kobieta, za to jest bardzo prawdopodobne, że po raz pierwszy film o przygodach agenta z licencją na zabijanie nr 007 wyreżyseruje kobieta. Jak bowiem podaje portal Variety, jedną z głównych kandydatek do objęcia posady zwolnionej przez Danny'ego Boyle'a jest S.J. Clarkson Do niedawna Clarkson pracowała przy serialach, jednak ostatnio została zauważona przez wielkie wytwórnie. Paramount wiosną zaangażowało ją do wyreżyserowania czwartego. Ten projekt jest jednak na razie zawieszony, ponieważ studio nie może dogadać się z Chrisem Pine'em Chrisem Hemsworthem co do gaży.Wybór Clarkson nie jest jednak przesądzony. Przedstawiciele MGM i Eon zamierzają się też spotkać z Bartem Laytonem , reżyserem. W rywalizacji wciąż liczy się Yann Demange . Dla producentówzostanie zorganizowany specjalny pokaz jego najnowszego filmu. Reżyser liczy, że dzieło to przekona osoby odpowiedzialne za widowisko o Bondzie, by projekt powierzyli właśnie jemu.Przypomnijmy, że MGM i Eon muszą się śpieszyć, jeśli chcą zdążyć z premierą filmu planowaną na koniec października 2019 roku. Danny Boyle opuścił projekt 21 sierpnia, kiedy miał się rozpocząć proces obsadzania ról dziewczyny Bonda i głównego złoczyńcy (którego miał szansę zagrać Tomasz Kot ).